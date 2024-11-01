edición general
Rutte advierte de que un misil ruso sólo tarda cinco minutos más en llegar a España que a Lituania

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha advertido este martes de que un misil ruso sólo tarda cinco minutos más en alcanzar Madrid que Lituania para evidenciar que la amenaza del Kremlin "aumenta cada día", por lo que ha pedido no ser "ingenuos" al respecto.

SeñorPresunciones #1 SeñorPresunciones *
Vete a la mierda con tus amenazas, mafioso hijo de puta. Manda a tus hijos a primera línea del frente ucraniano, mamón.
33 K 347
#27 Barriales *
#1 Macron advierte a los hospitales, para que se preparen a recibir soldados franceses y extranjeros heridos. Otro hijo de la grandisima puta, asustaviejas.
www.meneame.net/go?id=4092818
0 K 7
#3 fremen11 *
Pero también dijiste que Rusia no tenía efectivos para invadir Moldavia, en qué quedamos.....
12 K 139
#33 PerritaPiloto
#3 Vamos a ver. Ahora mismo, con una sola división para apoyar a los rebeldes de Transnistris están en empate técnico con el ejercito de Moldavia. Otra división. Sería suficiente para romperlo. Igual no Lara una ventaja tres a uno para un asedios, pero si para mantener la independencia de facto del régimen de Tiraspol. Así que tenéis do en cuenta todo el músculo exhibido en Ucrania diría que Moldavia si caería en una campaña relámpago, a diferencia de Ucrania.
0 K 9
#35 fremen11
#33 Eso díselo a la OTAN que fue quien lo dijo y que ahora nos venden la moto de que Rusia va a llegar a Lisboa
0 K 9
#6 luckyy
Hay que acabar con el nazi este y abandonar esa organizacion criminal, ya!
7 K 75
yemeth #9 yemeth
Ya está el hijodeputa vendemisiles haciendo de asustaviejas para que le demos más dinero a los americanos.

Todavía no nos hemos recuperado del bulo de ayer sobre Von der Leyen que ya tenemos el siguiente titular de mierda. www.meneame.net/m/actualidad/flightradar24-desmiente-avion-von-der-ley  media
4 K 50
platypu #22 platypu *
#9 Lo gracioso es que poneis el meme de las lavadoras cuando la realidad es que iban en camiones robando lavadoras por los pueblos en los que asesinaban a los ciudadanos
2 K -18
yemeth #31 yemeth
#22 Deja de decir tonterías anda  media
0 K 12
platypu #34 platypu
#31 Hay que tener poca verguenza como buen prorruso que eres  media
0 K 8
#2 encurtido
Echadle unas monedillas que si no no se calla.
5 K 47
frankiegth #12 frankiegth *
Este tipo de "noticias" me desconciertan. Por un lado lo que dice el tipejo es sensacionalista a más no poder, pero es que lo dice el tipejo. Si la voto "sensacionalista" contribuyo a evitar que su mensaje asustaviejas llegue a portada, pero por otro lado si llega a portada el propio tipejo se desenmascara solo vendiendo su humo. El problema es que haya gente que pueda creerle y comprarle sus memeces.
2 K 33
Dasmandr #40 Dasmandr
#12 la noticia no es sensacionalista, es justo lo que dice el saco de semen ese.
Pero entiendo la duda. Piensa que, en llegando a portada, algunos lectores pasarán a mirar los comentarios insultando a la putita de la que se habla.
0 K 9
Sandman #5 Sandman
Y el orto de Trump está a poco más de cinco centímetros de sus huevos, así que ya que estás ahí, pásate por el lado oscuro si quieres, pero no vamos a soltar más guita.
3 K 32
#23 Zeremiel
#5 Soltaras lo que tus líderes de partido digan que vas a soltar, no vayas a creerte ni por un segundo que esto es una democracia o algo por el estilo.
0 K 7
zanguangaco #32 zanguangaco
En cinco minutos da tiempo de comer. Da tiempo de comer, sin problemas.
1 K 29
calde #26 calde
Está bien que tenga que señalar explícitamente a España, eso quiere decir que no somos los más lameculos de Europa por lo menos, aunque sigamos siéndolo y aunque la oposición de aquí nos deje en ridículo cada 2 por 3....
2 K 28
#4 DenisseJoel
Me pregunto por qué haría con las manos el gesto de poner comillas, mientras decía "ruso".
2 K 26
Nómada_sedentario #8 Nómada_sedentario
Menudo saco de mierda
2 K 26
BertoltBrecht #11 BertoltBrecht
Este es un payaso de manual.
2 K 23
Cuñado #13 Cuñado
¿Quién puede dudar de las intenciones de un secretario general de la OTAN que llama "papi" a Trump? :roll:
2 K 20
Antipalancas21 #16 Antipalancas21
Y cuanto tarda en llegar a EEUU ?.
0 K 20
Gry #19 Gry *
#16 30 minutos. La mecánica orbital no ha cambiado desde la Guerra Fría.
0 K 15
calde #24 calde
#19 Ah, pero hacia misiles hipersónicos ya de aquella...?
0 K 10
Gry #36 Gry
#24 Todos los ICBM son hipersónicos. Los que llaman hipersónicos ahora son los que son capaces de maniobrar a esas velocidades.
0 K 15
#37 Klamp
Rutte eres un ser despreciable.
1 K 19
Meneador_Compulsivo #15 Meneador_Compulsivo
Las coordenadas de Moncloa están en la wikipedia.
0 K 16
#29 Suleiman
A tomar por el culo, se nota que el perrito faldero tiene que lamerle las pelotas al cheto ...
0 K 13
makinavaja #39 makinavaja
Menos todavía tarda en llegar a España un misil de EEUU, que los tenemos alrededor... cuidado con eso!!!!! Rusia no ha hecho ninguna amenaza a España, pero EEUU ha hecho muchas amenazas de sanciones comerciales y económicas.... :-D
0 K 12
Apotropeo #7 Apotropeo
Siempre nos queda el consuelo de que aún llegará antes a Holanda y le pille.
1 K 12
SeñorPresunciones #25 SeñorPresunciones
#21 ¿Qué tienen que ver tus comentarios con la noticia? ¿Qué pintan aquí los Zazis de MNM?
0 K 12
suppiluliuma #28 suppiluliuma *
#25 Mucho. Y no solo en este envío.

Y no respondes a mi pregunta.
0 K 11
The_Ignorator #38 The_Ignorator
Tranquilo Rutte, que desde España se tarda menos en mandarte a la mierda que en mentar a Lituania
www.youtube.com/watch?v=v7lytLVaLMg
0 K 11
Dasmandr #41 Dasmandr
En unos años sabremos la comisión que se lleva por cada contrato.
Abro porra. Yo voy con el 3% de los Milei xD
0 K 9
#18 DonaldBlake
Rutte, mi polla llega a tu úvula cinco segundos antes que la de Trump.
0 K 8
karaskos #20 karaskos *
Y de entrar por tu culo una bbc enorme? hdlgp

Eres uno de los máximos exponentes y generadores de la decadencia occidental.
0 K 7
Lyovin81 #14 Lyovin81
Rutte, pedazo de mierda, amenaza a tu madre, desgraciado.
0 K 7
#30 Bilardezz
Pues vale, invertimos ese 5% en infraestructura de vivienda subterránea con amplios almacenes de comestibles, cultivos por goteo y todas las infraestructuras, solucionamos parte del tema de la vivienda, si nos atacan nos salvamos , y estos buitres no ven ni un centimo.
0 K 6
suppiluliuma #10 suppiluliuma *
Zazis de MNM: ¡Qué vergüenza! ¡El belicista Rutte intenta llevarnos a la guerra diciendo que un misil ruso puede alcanzar cualquier lugar de Europa en cuestión de minutos!
También Zazis de MNM: ¡¡¡RUSIA TENÍA QUE INVADIR UCRANIA PARA PROTEGERSE!!! ¡¡¡MISILES DE LA OTAN* DESPLEGADOS EN UCRANIA ESTARÍAN EN DISPOSICIÓN DE ALCANZAR MOSCÚ EN CUESTIÓN DE MINUTOS!!! ¡¡¡UNA AMENAZA INTOLERABLEEEEEEEEE!!!

* Misiles que, en los últimos tres años, nadie ha sido capaz de identificar o decir donde están.
7 K -57
SeñorPresunciones #17 SeñorPresunciones *
#10 Joder tío, que genial que nos quieran vender armas pero al menos que no nos amenace para comprarlas. Mejor le iría ofreciéndonos packs promocionales con descuentos y regalos con visitas a EE.UU. para ver una dictadura neofeudalista de verdad... ¡Y al único ser humano naranja del mundo! , de regalo una dosis de fentanilo en tu turné por la Casa Blanca.
0 K 12
suppiluliuma #21 suppiluliuma
#17 ¿Qué tiene que ver todo eso con la hipocresía de los Zazis de MNM, que descuentan como absurda la misma justificación que dan para la invasión de Ucrania?
0 K 11

