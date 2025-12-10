edición general
Rutger Bregman: “La gran batalla hoy es qué reemplazará al neoliberalismo, y vamos hacia algo realmente oscuro”

[ACCESIBLE EN MODO LECTURA] "En lugar de un resurgimiento de la esperanza, la abundancia y la confianza, han resurgido el miedo, la ansiedad y el autoritarismo en todo el mundo. Es la gran batalla que se está librando ahora mismo: ¿qué reemplazará al neoliberalismo? Y vamos camino de algo realmente oscuro..."

YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
... "La comparación que me gusta hacer es con Rusia en 1917. Cuando los bolcheviques tomaron el poder, no fue porque los rusos estuvieran entusiasmados con Lenin y sus camaradas. La mayoría de la gente pensaba que era un idiota. Pero la gente estaba harta de la política habitual. Había apatía. Todos son incompetentes. Tú también, pero toma el poder. Es el escenario más aterrador para los próximos años, sobre todo en EE.UU., donde hay un nuevo grupo en ascenso, el que rodea a Peter Thiel

Huginn #2 Huginn
La mayoría de la gente pensaba que era un idiota.
Y sus fuentes son... Sus huevos morenos
johel #3 johel *
Tecnofeudalismo, Gobierno Corporativo, plutocracia empresarial. Ponedle el nombre que querais pero la Weiland Yutani y la Hosaka-Zaibatsu de los libros de ciencia ficcion van camino de llamarse Musk-Martin Bezos-pfzier o cositas del estilo.
Lo que nunca imagino Orwell era que el ingsoc iba a ser una empresa privada.
