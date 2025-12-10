Rutger Bregman: “La gran batalla hoy es qué reemplazará al neoliberalismo, y vamos hacia algo realmente oscuro”

[ACCESIBLE EN MODO LECTURA] "En lugar de un resurgimiento de la esperanza, la abundancia y la confianza, han resurgido el miedo, la ansiedad y el autoritarismo en todo el mundo. Es la gran batalla que se está librando ahora mismo: ¿qué reemplazará al neoliberalismo? Y vamos camino de algo realmente oscuro..."
| etiquetas: libros , cultura , ensayo , historia , politica , trump , utopia , fascismo
Y sus fuentes son... Sus huevos morenos
Lo que nunca imagino Orwell era que el ingsoc iba a ser una empresa privada.