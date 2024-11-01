El ruso será el primer idioma extranjero en las escuelas de Cuba a partir del próximo curso

"Las partes rusa y cubana acordaron además desarrollar la cooperación en áreas como la educación secundaria profesional, el intercambio de experiencias en el trabajo con niños con discapacidad y los avances en el campo de la digitalización", señaló en una nota la entidad federal. El acuerdo educativo entre La Habana y Moscú se alcanzó en una reunión del grupo de trabajo ruso-cubano sobre cooperación en ese ámbito, uno de los más avanzados de los vínculos entre ambos gobiernos.
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Pero veo que #1 y #2 ya han puesto algo similar.
Modo gaza ; resort para indeseables,asesinos, ricos y pederastas
Pero si, poco futuro le veo a la medida.
PD: te he visto en la tele
También hoy a las 20h en el informativo de RNE hablando del informe del apagón de ENTSOe