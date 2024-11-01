edición general
13 meneos
10 clics
El ruso será el primer idioma extranjero en las escuelas de Cuba a partir del próximo curso

El ruso será el primer idioma extranjero en las escuelas de Cuba a partir del próximo curso

"Las partes rusa y cubana acordaron además desarrollar la cooperación en áreas como la educación secundaria profesional, el intercambio de experiencias en el trabajo con niños con discapacidad y los avances en el campo de la digitalización", señaló en una nota la entidad federal. El acuerdo educativo entre La Habana y Moscú se alcanzó en una reunión del grupo de trabajo ruso-cubano sobre cooperación en ese ámbito, uno de los más avanzados de los vínculos entre ambos gobiernos.

| etiquetas: cuba , educación , idioma ruso , rusia
11 2 0 K 135 actualidad
13 comentarios
11 2 0 K 135 actualidad
Esfingo #3 Esfingo
Harían mejor en estudiar chino.
5 K 81
Pertinax #4 Pertinax *
#3 Cierto es, o el Inglés, como se hace en las escuelas chinas. Pero el gobierno cubano se basa en razones que la razón no entiende.
2 K 44
Huginn #9 Huginn
#3 ¿Qué chino? Y además solo te sirve para China.
0 K 11
letra #2 letra
Les quedan quince días.
1 K 30
Supercinexin #10 Supercinexin
Entraba a decir que el primer idioma extranjero en las escuelas de Cuba a partir del próximo curso será probablemente el Francés, y que el idioma oficial de la educación será, por supuesto, el Inglés. Que será también el de las comunicaciones gubernamentales.

Pero veo que #1 y #2 ya han puesto algo similar.
1 K 32
diciembre_2020 #1 diciembre_2020 *
Eso si sobreviven a la democratización del agente naranja.
Modo gaza ; resort para indeseables,asesinos, ricos y pederastas
1 K 29
Priorat #6 Priorat
Si vives en Cuba me parece un segundo idioma super útil.
1 K 28
Veelicus #7 Veelicus
#6 Bueno, un compañero de curro mio es cubano y sabe ruso y si, le sirvio para sacarse la carrera en moscu
1 K 31
cosmonauta #11 cosmonauta *
#6 No creas. Es prácticamente uno de los pocos destinos donde pueden viajar fácilmente. Se lo contaba un amigo cubano a un conocido, hace pocas semanas.

Pero si, poco futuro le veo a la medida.

PD: te he visto en la tele :hug:
1 K 28
Priorat #12 Priorat *
#11 ¿En TV3 hablando de coche eléctrico? ;)
También hoy a las 20h en el informativo de RNE hablando del informe del apagón de ENTSOe
0 K 13
cosmonauta #13 cosmonauta
#12 En TV3, si. Un corte rápido. Honestamente, no escuchaba, estaba al teléfono y leí tu nombre.
0 K 15
#5 srskiner
Estan los enemigos de eeuu para ir a la escuela
0 K 10
Format_C #8 Format_C
Menuda putada, los verbos de movimiento, los cambios de final de palabras segun cantidas
0 K 7

menéame