El ruso será el primer idioma extranjero en las escuelas de Cuba a partir del próximo curso

"Las partes rusa y cubana acordaron además desarrollar la cooperación en áreas como la educación secundaria profesional, el intercambio de experiencias en el trabajo con niños con discapacidad y los avances en el campo de la digitalización", señaló en una nota la entidad federal. El acuerdo educativo entre La Habana y Moscú se alcanzó en una reunión del grupo de trabajo ruso-cubano sobre cooperación en ese ámbito, uno de los más avanzados de los vínculos entre ambos gobiernos.