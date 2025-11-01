Rusia propone garantias de seguridad a Europa y Alemania la rechaza

Se ha desperdiciado otra oportunidad de entablar conversaciones con Moscú o de cuestionar el rearme europeo. Si los europeos negociaran con Rusia una garantía de seguridad, difícilmente podrían seguir afirmando que Moscú planea un ataque contra la UE.
los fabricantes de armas dejarían de ganar una enorme cantidad de pasta, por eso el gobierno alemán no ha querido negociar.
Conversar nunca sobra.
Efectivamente, las garantias de seguridad del estercolero de Rusia, son irrelevantes para Europa.... que el Kremlin sea un cancer, ha ayudado bastante.