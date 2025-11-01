edición general
Rusia propone garantias de seguridad a Europa y Alemania la rechaza

Se ha desperdiciado otra oportunidad de entablar conversaciones con Moscú o de cuestionar el rearme europeo. Si los europeos negociaran con Rusia una garantía de seguridad, difícilmente podrían seguir afirmando que Moscú planea un ataque contra la UE.

#2 unocualquierax
"Si los europeos negociaran con Rusia una garantía de seguridad ... "
los fabricantes de armas dejarían de ganar una enorme cantidad de pasta, por eso el gobierno alemán no ha querido negociar.

#3 yarkyark
Putin ha demostrado claramente que sus garantías de seguridad son tan fiables como las que daba Hitler.

#7 frg
#3 Claro, en vez de conversar y ver si se pueden conseguir unas garantías es mejor seguir enfadado para ver si escalas los conflictos actuales.

Conversar nunca sobra.

#1 cosmonauta
Las garantías no se piden, se ofrecen.

#4 Stieg
Me gusta leer a Rafael Poch, pero más me gustaría preguntarle en persona si Moscú le paga. Sí me dice que no, probablemente cambiaría mi visión de la guerra (y del mundo). Pero me extrañaría.

#5 Suleiman
Puto asco de dirigentes.... Vendidos por los lobbies.

#6 pozz
Ver a la ultraderecha occidental lloriqueando por el neonazi de Putin, siempre da gustito.

Efectivamente, las garantias de seguridad del estercolero de Rusia, son irrelevantes para Europa.... que el Kremlin sea un cancer, ha ayudado bastante.

#8 Euripio
Garantías de seguridad como las que Rusia le dio a Ucrania de no invadirla a cambio de su arsenal nuclear.


