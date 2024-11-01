·
Rusia prohíbe la entrada al país a 28 ciudadanos canadienses por "promover la ideología neonazi"
La medida ha sido adoptada poco después de que Zelenski nombrara a la ex vice primera ministra de Canadá como su asesora económica
etiquetas
canadá
rusia
neonazis
moscú
compartir
actualidad
#2
pozz
*
Irónico movimiento, cuando hace unos meses hicieron una convencion de neonazis y fascistas occidentales en San Petersburgo.
www.meneame.net/story/politicos-rusos-sacerdotes-ortodoxos-dan-bienven
En Rusia son mas de acoger al lider de los neonazis de La Base:
en.wikipedia.org/wiki/The_Base_(neo-Nazi_group)
7
K
90
#4
letra
Rusia es exclusivamente para los neonazis rusos. No admiten competencia.
3
K
43
#1
Pertinax
*
Es que ya van sobraos y es competencia.
2
K
36
#3
carakola
Ah, Canadá la refundadora de la OTAN. Junto a España.
www.meneame.net/story/espana-canada-reorganizan-otan-espaldas-eeuu-eng
1
K
29
Ver toda la conversación (
4
comentarios)
