Rusia prohíbe la entrada al país a 28 ciudadanos canadienses por "promover la ideología neonazi"

La medida ha sido adoptada poco después de que Zelenski nombrara a la ex vice primera ministra de Canadá como su asesora económica

#2 pozz *
Irónico movimiento, cuando hace unos meses hicieron una convencion de neonazis y fascistas occidentales en San Petersburgo.
:troll: :troll:

En Rusia son mas de acoger al lider de los neonazis de La Base: en.wikipedia.org/wiki/The_Base_(neo-Nazi_group)
letra #4 letra
Rusia es exclusivamente para los neonazis rusos. No admiten competencia.
Pertinax #1 Pertinax *
Es que ya van sobraos y es competencia.
carakola #3 carakola
Ah, Canadá la refundadora de la OTAN. Junto a España. www.meneame.net/story/espana-canada-reorganizan-otan-espaldas-eeuu-eng
