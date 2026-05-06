Rusia instó a las embajadas extranjeras en la capital de Ucrania a garantizar la evacuación de su personal y de sus ciudadanos en caso de un ataque ruso contra la ciudad, informó el miércoles (06.05.2026) el ministerio de Asuntos Exteriores de Moscú. En una nota a las embajadas extranjeras, Rusia advirtió que lanzaría "un inevitable ataque de represalia" contra Kiev, si Ucrania interrumpiera las conmemoraciones del 9 de mayo en Moscú, y les instó a "garantizar la evacuación oportuna del personal de las misiones diplomáticas y de otros tipos, a
También Zazis de MNM: por supuesto que Rusia tiene todo el derecho de mundo a realizar bombardeos de represalia sobre el centro de Kiev en respuesta a las acciones criminales ucranianas de destruir refinerías. Y si no lo tiene, ¡es la geopolítica, baby!
Edit : Ahhh porras, las de otros paises... Perdón...
Con suerte le dan a la de Bielorrusia