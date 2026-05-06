edición general
9 meneos
9 clics

Rusia pide evacuar embajadas en Ucrania ante eventual ataque

Rusia instó a las embajadas extranjeras en la capital de Ucrania a garantizar la evacuación de su personal y de sus ciudadanos en caso de un ataque ruso contra la ciudad, informó el miércoles (06.05.2026) el ministerio de Asuntos Exteriores de Moscú. En una nota a las embajadas extranjeras, Rusia advirtió que lanzaría "un inevitable ataque de represalia" contra Kiev, si Ucrania interrumpiera las conmemoraciones del 9 de mayo en Moscú, y les instó a "garantizar la evacuación oportuna del personal de las misiones diplomáticas y de otros tipos, a

| etiquetas: rusia , embajadas , ucrania , kiev
7 2 0 K 87 actualidad
6 comentarios
7 2 0 K 87 actualidad
Pertinax #1 Pertinax *
¿Las consideran objetivos? ¿Ya no saben ni qué amenazar para no reconocer que no pueden ni organizar desfiles sin riesgo en. su capital? Ridículo es poco. A Kiev la crujen cada semanas.
6 K 65
plutanasio #3 plutanasio
#1 Tengo ganas de ver ese desfile con el que muchos meneantes propagandistas se masturban aunque luego son antibelicistas y todas esas cosas. Aunque parece ser que no van a sacar tanques así que igual tienen un gatillazo al estrujar el pescuezo al ganso xD xD
1 K 30
Pertinax #4 Pertinax *
#3 No hay más que recordar a cierto coletas antibelicista cuadrándose ante cierto Comandante. Del belicismo ruso también suele hablar nada. Por lo que sea.
1 K 30
suppiluliuma #6 suppiluliuma
Zazis de MNM: ¡¡¡NOOOOOOOOOOOOO!!! ¡¡¡LOS EEUU ATACARON LA EMBAJADA CHINA EN BELGRADO DURANTE LA GUERRA DE KOSOVO!!! ¡¡¡ES EL PEOR CRIMEN DE GUERRA DE LA HISTORIA!!! ¡¡¡BELLACOS!!! ¡¡¡FELONES!!! ¡¡¡TRAIDORES!!!
También Zazis de MNM: por supuesto que Rusia tiene todo el derecho de mundo a realizar bombardeos de represalia sobre el centro de Kiev en respuesta a las acciones criminales ucranianas de destruir refinerías. Y si no lo tiene, ¡es la geopolítica, baby!
1 K 29
#2 Joroñas *
Pero.... esto no lo estoy entendiendo bien. Dos países que están en guerra mantienen sus embajadas??

Edit : Ahhh porras, las de otros paises... Perdón...
0 K 10
Don_Pixote #5 Don_Pixote
Eso que hay generales de la OTAN en las embajadas extranjeras

Con suerte le dan a la de Bielorrusia :troll:
0 K 7

menéame