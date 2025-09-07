edición general
Rusia lanza más de 800 drones contra Ucrania y ataca por primera vez un edificio del Gobierno en Kiev

Nueva noche de ataques en Ucrania, donde Rusia ha lanzado más de 800 drones sobre el país, incluida la capital ucraniana. En Kiev, la ofensiva ha dejado al menos tres muertos, entre ellos un bebé, según ha señalado el alcalde de la ciudad, Vitali Klichkó. Además, esta masiva ofensiva también ha supuesto el primer ataque sobre un edificio gubernamental en la capital. "Esta noche, Rusia llevó a cabo otro ataque masivo contra Ucrania.

alcama #7 alcama
Se critica mucho que EEUU invita a Netanyahu, pero que me decís de China invitando al asesino de Putin
Luca7 #10 Luca7
#7 aquí en chineame no hablamos de esas cosas.
#2 Leon_Bocanegra
No se si es duplicada o alguna de las dos aporta mas info diferente

www.meneame.net/story/ataque-ruso-alcanza-primera-vez-edificio-gobiern
#12 R2dC
#9 Anda, mira... como alemania y estados unidos.
#14 remontanim
#12 y quién no tiene reservas?
Cyberbob #4 Cyberbob
#3 Que Rusia está colapsando es un hecho.
Los próximos 6-8 meses serán decisivos, porque veremos a una Rusia totalmente incapaz ni de defender su propio territorio. Las sanciones, bloqueos, etc. dan resultado, pero no son instantáneas.
#6 sarri
#4 Lo dicho, las sanciones funcionan, el rublo colapsa, se les están acabando los misiles, no pueden fabricar drones y por eso los compran a Irán... Y cómo están lanzando los ataques de drones más brutos estas últimas semanas?
#11 DonaldBlake
#6 Pues, por pura desesperación, están lanzando ya lo poco que les queda para acabar con la moral del enemigo.
ur_quan_master #8 ur_quan_master *
#4 advierte a la gente de que tú comentario es irónico-festivo. De otra forma igual se lo toma alguien en serio.
#1 remontanim
Alguien está al borde del colapso militar y económico....
#3 sarri
#1 Ya van 3 años de que Rusia o Ucrania está a punto de colapsar, por las sanciones, los reclutamientos, la pérdida de tanques, por perder tal ciudad... y la realidad es que para nada.
#9 remontanim
#3 rusia está ya en recesión
#13 Madmaxi
El teatro bolsoi llega hasta kiev...
#5 Kikiru
No llego a entender cómo Rusia alarga una guerra así en el tiempo. Con la armas que tiene o dice tener y sin usar las nucleares, podría acabar con la guerra en una semana.
