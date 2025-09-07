Rusia lanza más de 800 drones contra Ucrania y ataca por primera vez un edificio del Gobierno en Kiev

Nueva noche de ataques en Ucrania, donde Rusia ha lanzado más de 800 drones sobre el país, incluida la capital ucraniana. En Kiev, la ofensiva ha dejado al menos tres muertos, entre ellos un bebé, según ha señalado el alcalde de la ciudad, Vitali Klichkó. Además, esta masiva ofensiva también ha supuesto el primer ataque sobre un edificio gubernamental en la capital. "Esta noche, Rusia llevó a cabo otro ataque masivo contra Ucrania.