Rusia exige a Estados Unidos aclarar el paradero de Maduro: "Es una violación inaceptable"

Rusia exigió este sábado que se aclare el paradero del líder venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, quienes fueron sacados del país “por la fuerza” y como consecuencia de “la agresión estadounidense”, indicó el Kremlin. “Exigimos esclarecer de inmediato esta situación”, manifestó el Ministerio de Exteriores en un comunicado.
| etiquetas: rusia , trump , maduro
Pudieron llegar a un acuerdo donde Rusia pedía muy poco, pero no aceptó Zelenski.
Las consecuencias de los delirios de Putin van a retumbar en sus aliados, y tiene toda la pinta de que el siguiente en caer van a ser los ayatolas