Rusia exige a Estados Unidos aclarar el paradero de Maduro: "Es una violación inaceptable"

Rusia exigió este sábado que se aclare el paradero del líder venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, quienes fueron sacados del país “por la fuerza” y como consecuencia de “la agresión estadounidense”, indicó el Kremlin. “Exigimos esclarecer de inmediato esta situación”, manifestó el Ministerio de Exteriores en un comunicado.