edición general
11 meneos
10 clics

Rusia exige a Estados Unidos aclarar el paradero de Maduro: "Es una violación inaceptable"

Rusia exigió este sábado que se aclare el paradero del líder venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, quienes fueron sacados del país “por la fuerza” y como consecuencia de “la agresión estadounidense”, indicó el Kremlin. “Exigimos esclarecer de inmediato esta situación”, manifestó el Ministerio de Exteriores en un comunicado.

| etiquetas: rusia , trump , maduro
9 2 2 K 84 actualidad
8 comentarios
9 2 2 K 84 actualidad
cosmonauta #1 cosmonauta *
Después de la declaración oficial, Lavrov protestó por el embargo occidental que le impide comprar otro mando para la PlayStation de Yasser al Assad que no deja de discutir con Deicy Rodríguez, ahora también exiliada allí.
7 K 46
#3 Nasser
#1 con todos mis respetos: gilipolleces
1 K 19
#2 slender_1
Esto me parece como que hacen un poco de ruido para hacer el paripé pero luego tienen vía libre con Ucrania.
3 K 40
Spirito #4 Spirito
#2 Ucrania se sabía que perdía la guerra desde el principio.

Pudieron llegar a un acuerdo donde Rusia pedía muy poco, pero no aceptó Zelenski.
4 K 46
Cantro #5 Cantro
#2 a mí me tiene pinta de que han hecho mercadeo. La posición rusa es muy tibia en este asunto
0 K 10
cosmonauta #6 cosmonauta
#5 Sin duda. Por eso la Deicy ya estaba en Rusia antes del ataque. Todos estaban al tanto, se ha pactado una salida aceptable para todos.
0 K 13
axisnaval #8 axisnaval
Rusia lo que tiene es envidia, no me jodas.
2 K 27
#7 pozz
Menudo ridiculo de defensas antiaereas de origen ruso desplegadas por Venezuela, han aparecido imagenes de bastantes sistemas chamuscados... :troll:
Las consecuencias de los delirios de Putin van a retumbar en sus aliados, y tiene toda la pinta de que el siguiente en caer van a ser los ayatolas :troll:
1 K 18

menéame