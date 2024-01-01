"Para él, Rusia era el ejemplo perfecto del fascismo moderno": artista anarquista ucraniano muere luchando en el frente [ENG]

A primera vista, puede parecer paradójico que un anarquista convencido decida alistarse en el ejército. Sin embargo, para el artista ucraniano David Chichkan, su decisión de alistarse en las Fuerzas Armadas en 2024 estuvo motivada precisamente por los ideales políticos que definían su visión del mundo. "El servicio militar de David resonó profundamente con su postura inquebrantable y de toda una vida de resistencia a cualquier fuerza neofascista, imperialista o chovinista" declaró el cineasta Oleksiy Radynski.