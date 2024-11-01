edición general
20 meneos
26 clics
Rusia entra en un apagón digital: el Kremlin interrumpe servicio de Telegram, la última aplicación de mensajería disponible

Rusia entra en un apagón digital: el Kremlin interrumpe servicio de Telegram, la última aplicación de mensajería disponible

Los responsables políticos del Kremlin ya han bloqueado o limitado el acceso a WhatsApp, junto con Facebook e Instagram, LinkedIn, YouTube, FaceTime, Snapchat y X. Las aplicaciones de mensajería cifrada Signal y Discord, así como Viber, son inaccesibles desde 2024

| etiquetas: max , censura , represión , redes sociales , putin
17 3 0 K 110 actualidad
7 comentarios
17 3 0 K 110 actualidad
luiggi #2 luiggi
"En este sentido, se les informó a los estudiantes en Moscú que no recibirán sus diplomas sin instalar la nueva aplicación Max del gobierno, como dio cuenta una carta enviada a los alumnos de la Universidad Pedagógica de la Ciudad de Moscú (MPGU), divulgada por el Centro de Comunicación Estratégica."
8 K 91
vicvic #4 vicvic
A los valedores de Putin en Meneame les parecerá genial, ¿Teniendo RT, Sputnik y demás basura, quien necesita otra fuente de información? :-D
6 K 69
rojelio #5 rojelio
Como recordatorio, para este tipo de casos la mejor aplicación es Briar: briarproject.org/
Completamente descentralizada, puede comunicarse de movil a movil, o través de un wifi aislado, y si tiene acceso a internet usa TOR por defecto.
Además, permite copiar la aplicación desde un dispositivo a otro, por lo que se puede "sembrar" desde un único punto inicial.
3 K 41
Herumel #1 Herumel
Europa, llegas tarde...
0 K 13
#3 Banshee2x
Habría partido.
0 K 10
xabih #6 xabih
Me gustaría saber si es realmente efectivo, se me ocurren mil formas de saltarse ese tipo de restricciones.
0 K 9
rojelio #7 rojelio
#6 Dependiendo de diferentes cuestiones técnicas, y de como de estrictos quieran ser, si, se puede bloquear al 99.999%. Siempre habrá alguna forma muy elaborada de saltárselo, especialmente si tienes ayuda "desde fuera", pero eso es muy de nicho.
Desconozco como será en este caso particular, pero a efectos prácticos, poder se puede.
0 K 10

menéame