Rusia entra en un apagón digital: el Kremlin interrumpe servicio de Telegram, la última aplicación de mensajería disponible

Los responsables políticos del Kremlin ya han bloqueado o limitado el acceso a WhatsApp, junto con Facebook e Instagram, LinkedIn, YouTube, FaceTime, Snapchat y X. Las aplicaciones de mensajería cifrada Signal y Discord, así como Viber, son inaccesibles desde 2024
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Completamente descentralizada, puede comunicarse de movil a movil, o través de un wifi aislado, y si tiene acceso a internet usa TOR por defecto.
Además, permite copiar la aplicación desde un dispositivo a otro, por lo que se puede "sembrar" desde un único punto inicial.
Desconozco como será en este caso particular, pero a efectos prácticos, poder se puede.