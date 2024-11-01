De mapas en papel a walkie-talkies: el Kremlin ensaya la desconexión total de Rusia cortando internet en Moscú

Las autoridades bloquean la red móvil por miedo a los drones ucranianos, ante la pasividad de los ciudadanos, mientras los activistas vaticinan un deterioro exponencial de las comunicaciones
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Un hombre pasea bajo un clima cálido y soleado en el parque situado frente al edificio del Gobierno ruso en Moscú, Rusia, el 12 de marzo de 2026. EFE/EPA/SERGEI ILNITSKY
Y todo lleno de nieve...
Aquí por las mañanas andamos que no frío ni calor (a 0 grados)
Luego por la tarde, 18, 20 ...
En esa ocasión la conexión entre dron y piloto se hizo precisamente a través del internet movil.