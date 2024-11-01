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De mapas en papel a walkie-talkies: el Kremlin ensaya la desconexión total de Rusia cortando internet en Moscú

De mapas en papel a walkie-talkies: el Kremlin ensaya la desconexión total de Rusia cortando internet en Moscú

Las autoridades bloquean la red móvil por miedo a los drones ucranianos, ante la pasividad de los ciudadanos, mientras los activistas vaticinan un deterioro exponencial de las comunicaciones

| etiquetas: desconexion , internet , rusia , kremlin , moscú , drones , ucrania
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7 comentarios
10 1 0 K 145 actualidad
cosmonauta #4 cosmonauta
Estos gilipollas van a acabar muy mal.
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SeñorPresunciones #1 SeñorPresunciones
El pie de foto es brutal.

Un hombre pasea bajo un clima cálido y soleado en el parque situado frente al edificio del Gobierno ruso en Moscú, Rusia, el 12 de marzo de 2026. EFE/EPA/SERGEI ILNITSKY

Y todo lleno de nieve...
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#2 eqas
#1 la IA es lo que tiene.
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Shuquel #3 Shuquel
#1 Pasar de -15 a -1 es cálido. :troll:
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SeñorPresunciones #5 SeñorPresunciones *
#3 Es como en la serie esta de For all mankind, siempre que sale Rusia es de noche y llueve.
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HeilHynkel #7 HeilHynkel
#1

Aquí por las mañanas andamos que no frío ni calor (a 0 grados)

Luego por la tarde, 18, 20 ...
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#6 rystan
en la temida “operación telaraña”, este factor no importó porque los pilotos de los aparatos no tripulados estaban muy cerca y pudieron guiarlos sin errores

En esa ocasión la conexión entre dron y piloto se hizo precisamente a través del internet movil.
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menéame