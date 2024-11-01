Rusia declara el estado de emergencia en Novorosiisk tras un "ataque masivo" de Ucrania

Las autoridades de Rusia han declarado este viernes el estado de emergencia en la ciudad de Novorosiisk, situada en el oeste de la región de Krasnodar, en el suroeste del país, tras un "ataque masivo" perpetrado por las fuerzas ucranianas en el marco de la invasión rusa, que se acerca ya a su cuarto año. El alcalde ha confirmado además daños en una instalación en el puerto de la ciudad, así como daños en varios "barcos civiles" que se encontraban en el lugar, donde se han confirmado tres de los cuatro heridos