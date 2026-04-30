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Rusia continuará su asistencia militar al gobierno de Mali a pesar de los últimos ataques

Rusia continuará prestando ayuda militar al gobierno de Mali, informó este jueves el Kremlin, pese a que los tuaregs han dejado claro que su objetivo es expulsar a las tropas rusas del país, y a que el número de bajas registrado entre los mercenarios rusos es elevado. «Rusia seguirá combatiendo el extremismo, el terrorismo y otras manifestaciones negativas, incluso en Mali, y continuará brindando asistencia al gobierno actual», señaló el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria.

| etiquetas: malí , rusia , expedicionario ruso , rek áfrica corps
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2 comentarios
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#1 Assoka
los tuaregs han dejado claro que su objetivo es expulsar a las tropas rusas del país

¿De expulsar a los jihadistas han dicho algo?
1 K 22
cosmonauta #2 cosmonauta
Que cinismo el de esta peña
0 K 14

menéame