Rusia continuará su asistencia militar al gobierno de Mali a pesar de los últimos ataques

Rusia continuará prestando ayuda militar al gobierno de Mali, informó este jueves el Kremlin, pese a que los tuaregs han dejado claro que su objetivo es expulsar a las tropas rusas del país, y a que el número de bajas registrado entre los mercenarios rusos es elevado. «Rusia seguirá combatiendo el extremismo, el terrorismo y otras manifestaciones negativas, incluso en Mali, y continuará brindando asistencia al gobierno actual», señaló el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria.