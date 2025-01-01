edición general
Rusia conmemora el 25 aniversario de la tragedia del Kursk ignorado por el Kremlin

Rusia conmemora este martes el 25 aniversario del hundimiento del submarino atómico ‘Kursk’, en el que perecieron sus 118 tripulantes, con la guerra de Ucrania como telón de fondo y el tradicional silencio del Kremlin sobre la tragedia. Las actividades dedicadas al cuarto de siglo del hundimiento del submarino se celebran en distintos puntos de Rusia: en Múrmansk, base de la Flota del Norte; San Petersburgo, cuna de la Armada; en Kursk, cuyo nombre portaba el submarino siniestrado, y en Sebastopol, base de la Flota del Mar Negro.

CharlesBrowson #1 CharlesBrowson
Lo de la imagen en aquella reunion de prensa trincando a la señora que estaba poniendo de vuelta y media a los inutiles al mando y como le meten un chutazo de a saber que...acojonante
