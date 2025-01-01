Rusia conmemora el 25 aniversario de la tragedia del Kursk ignorado por el Kremlin

Rusia conmemora este martes el 25 aniversario del hundimiento del submarino atómico ‘Kursk’, en el que perecieron sus 118 tripulantes, con la guerra de Ucrania como telón de fondo y el tradicional silencio del Kremlin sobre la tragedia. Las actividades dedicadas al cuarto de siglo del hundimiento del submarino se celebran en distintos puntos de Rusia: en Múrmansk, base de la Flota del Norte; San Petersburgo, cuna de la Armada; en Kursk, cuyo nombre portaba el submarino siniestrado, y en Sebastopol, base de la Flota del Mar Negro.