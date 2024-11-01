edición general
Rusia bombardea la embajada de Azerbaiyán en Kiev

Azerbaiyán ha pasado de ser un actor menor a desafiar seriamente la influencia rusa con envíos encubiertos de armas a Ucrania, nuevos acuerdos de gas y rutas comerciales que reducen la dependencia de Moscú. El ataque ruso a la embajada azerbaiyana en Kiev, presentado como accidente, fue interpretado como represalia. Mientras Bakú fortalece su papel energético y estratégico, Rusia responde con creciente hostilidad ante la pérdida de control regional.

Comentarios destacados:      
HeilHynkel #8 HeilHynkel
#6

Si Trump ya lo ha admitido, tú también puedes.
#12 Joaker
#8 ¿Ofendido porque llamen fascista a Putin? Creo que no es #6 precisamente el que tiene que admitirlo.
Pertinax #1 Pertinax
Gente adorable los putinistas.
HeilHynkel #3 HeilHynkel *
Un patriot riega de metralla la embajada y los NATOntados aúllan.

Bulo como un camello (el bombardeo, la embajada ha sido alcanzada por la metralla de un misil AA) cuando hay ataques de verdad hay fotos, no rollo de texto.  media
Don_Pixote #2 Don_Pixote
Rusia lo ha hecho para defender a los rusofonos de Azerbaiyán :tinfoil:
#6 mancebador
#2 Si es que para Putin (y sus amiguitos de Meneame):  media
Huginn #5 Huginn
Parece un medio muy objetivo...
Ysinembargosemueve #14 Ysinembargosemueve
#13 Cada dia la falsimedia crea esas mentiras que los NAFOS os creeis alegremente.
Ysinembargosemueve #9 Ysinembargosemueve
Los NAFOS una vez más y van, creyendo mentiras para justificar su odio a los rusos, deben de estar muy desesperados.
#13 Joaker
#9 No hace falta inventarse mentiras, rusia ya da razones de sobra cada día.
suppiluliuma #15 suppiluliuma
Zazis de MNM: ¡¡¡EL BOMBARDEO A LA EMBAJADA CHINA EN BELGRADO FUE UNO DE LOS CRÍMENES MÁS ATROCES DE LA HISTORIA!!!
También Zazis de MNM: ¿Bombardeo a la Embajada Azerí en Kiev? No ha ocurrido. Y si ha ocurrido, se lo merecían por nazis.
cosmonauta #7 cosmonauta *
Pues ya sabemos quien son los próximos en recibir una operacion especial de desnazificación.
#10 Klamp
Habia 37 himars, 8000 atacams, 600490 generales canadienses y una cifra aproximada de 3,54 x 10e25 biolabs en esa embajada.
Don_Pixote #4 Don_Pixote
#_3 tiene pinta que es el dildo que te han sacado esta mañana
#11 Klamp
eres tu más listo que Azerbaiyán que ya ha pedido exicaciones a rudia
unn.ua/en/news/azerbaijani-foreign-ministry-summoned-russian-ambassado
