Azerbaiyán ha pasado de ser un actor menor a desafiar seriamente la influencia rusa con envíos encubiertos de armas a Ucrania, nuevos acuerdos de gas y rutas comerciales que reducen la dependencia de Moscú. El ataque ruso a la embajada azerbaiyana en Kiev, presentado como accidente, fue interpretado como represalia. Mientras Bakú fortalece su papel energético y estratégico, Rusia responde con creciente hostilidad ante la pérdida de control regional.
Si Trump ya lo ha admitido, tú también puedes.
Bulo como un camello (el bombardeo, la embajada ha sido alcanzada por la metralla de un misil AA) cuando hay ataques de verdad hay fotos, no rollo de texto.
También Zazis de MNM: ¿Bombardeo a la Embajada Azerí en Kiev? No ha ocurrido. Y si ha ocurrido, se lo merecían por nazis.
