Las rupturas entre padres e hijos 'salen del armario': libros y redes visibilizan un fenómeno hasta ahora tabú

Si romper una relación con una pareja estable, con un amigo de toda la vida o con tu propio hermano es tremendamente difícil, ‘divorciarse’ de tus padres es quizá una de las situaciones más complicadas a la que una persona se puede enfrentar en la vida. Pero en un mundo en el que el tótem de la familia tradicional se está resquebrajando, para dar paso a relaciones cada vez menos normativas, el tabú de las relaciones rotas entre padres e hijos, sea por el motivo que sea, está empezando a ‘salir del armario’. De hecho, en sociedades como la nort
Por otro lado, tampoco hay que extrañarse mucho. Hay muchos padres, madres, hijos e hijas muy muy tóxicos. Y lo mejor ante una persona tóxica es la distancia. ¿Triste? Si. Que te toque un familiar así es una putada (igual que que te toque una enfermedad, etc). Pero cuanto antes se detecte y se tomen medidas al respecto, mucho mejor. Al final la familia no la elegimos y si ese familiar de turno no se porta bien con nosotros y nos hace daño (del tipo que sea), mejor poner distancia, por mucho dolor que nos produzca y por mucho tabú que sea.
Lo importante es siempre tener una buena red de amigos permanentes. Si tienes eso, no te cuesta nada enviar a tomar por culo a tu mujer/marido, a tus padres o a quien pertoque. Nada supera a una amistad sincera forjada durante décadas de confianza. Personalmente, tengo amigos de la infancia a quienes antes dejaría diez mil euros que a mis hermanos mil pavos. Yo me llevo perfectamente con mi familia y no tengo ningún problema, pero hay gente que merece más mi confianza que mi propia familia.