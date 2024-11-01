edición general
Rumores, conspiraciones y un boicot al paracetamol: Trump se convierte en un problema de salud pública

Sin evidencia científica. Sin tapujos. Donald Trump ha vuelto a exhibir su particular visión de la ciencia y la medicina. De los creadores de "luz solar e inyecciones de desinfectante" contra la covid-19, el mandatario sorprendió este lunes con "no tomes paracetamol durante el embarazo porque puede causar Trastorno del Espectro Autista (TEA)".

#7 UNX
#2 El movimiento Make America Healthy Again realmente consiste en eso: pequeños cambios estéticos para que los paletos crean que hace algo por la salud pública, mientras realmente se la cargan.
capitan__nemo #4 capitan__nemo
¿Se convierte? Lo ha sido desde que es presidente y recomendaba aquello de la lejia o hidroxicloroquina para lo del covid.
Furiano.46 #5 Furiano.46
#4 eso fue brutal y dun así la gente le vota...
Furiano.46 #6 Furiano.46
#5 * aún
autonomator #1 autonomator
Me juego un pie a que lo que realmente hay detrás de esta magufada son cantidades ingentes de dinero para algún "donante" de su causa.
neuron #3 neuron
Pero si hay relación con el tdah
