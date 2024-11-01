Rumores, conspiraciones y un boicot al paracetamol: Trump se convierte en un problema de salud pública

Sin evidencia científica. Sin tapujos. Donald Trump ha vuelto a exhibir su particular visión de la ciencia y la medicina. De los creadores de "luz solar e inyecciones de desinfectante" contra la covid-19, el mandatario sorprendió este lunes con "no tomes paracetamol durante el embarazo porque puede causar Trastorno del Espectro Autista (TEA)".
| etiquetas: rumores , conspiraciones , boicot , paracetamol , trump
