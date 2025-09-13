·
16
meneos
34
clics
Rumania detecta la presencia de un dron ruso en su espacio aéreo
El Ministerio de Defensa envía dos cazas a la frontera con Ucrania. Polonia desactiva una primera alerta ante la amenaza.
|
etiquetas
:
rumania
,
otan
,
ucrania
,
rusia
,
guerra
,
dron
13
3
6
K
86
actualidad
16 comentarios
Comentarios destacados:
#5
yoma
#0
Revisa esta que habla de lo mismo y podría ser
dupe
www.meneame.net/story/varios-ataques-drones-rusos-ucrania-violan-espac
4
K
82
#2
ddomingo
*
Putin sigue tensando la cuerda. Testeando tiempos de respuesta y reacciones políticas para ver la implicación de EEUU con la OTAN.
Es como el matón del cole que amaga con darte una hostia, si te achantas te robará el bocadillo en el recreo, si le plantas cara se lo pensará dos veces.
6
K
74
#3
Barriales
#2
hablar de los gringos, no?
3
K
45
#6
ddomingo
#3
Hablo de quién tiene invadida a Urania, parte de Moldavia y Georgia entre otros. De quien lanzó 19 drones de guerra en Polonia, de quien hostia a Finlandia y ahora a Rumanía.
2
K
11
#10
Barriales
#6
no digas gilipolleces.
2
K
24
#15
aPedirAlMetro
#10
mucho le pides
1
K
17
#8
cenutrios_unidos
#2
Deja las drogas. Los ultimos fueron por interferencia con Glonass.
Parece que algunos u os estais tragando o sois parte interesada en meternos en una guerra que ni nos va ni nos viene.
2
K
34
#13
spacos
#2
El ejercito ruso no tiene la mas minima posibilidad de ganar ninguna guerra contra la OTAN. Lo que sea que esta haciendo no es mas que desviar la atención de alguna otra parte...
0
K
6
#16
eipoc
#13
dudo que EEUU vaya a meterse en la guerra con Rusia, le dejará el marrón a Europa. Primero fue Ucrania, como no funcionó va Europa como proxy. La OTAN sin EEUU no es ni la mitad y contando con que el ejército de europa no está preparado pues tienes un buen combo. Y eso sin contar con que China no va a dejar caer a Rusia, pero podéis seguir en vuestros mundos de yupi y confiando en vuestros dirigentes, que no os han engañado nunca ni os engañan. Al fin y al cabo Rusia no puede con Ucrania y…
» ver todo el comentario
0
K
10
#14
eipoc
*
#2
los Rusos se cagan y mean en vuestra opinión. Los misiles de largo alcance que han tirado en Rusia, que les ha proporcionado la OTAN y cuya participación es necesaria mediante sus satélites y sus operarios les legítima a lanzar a defenderse y lanzar el ataque donde quieran. Da gracias que solo sea un dron volando supuestamente por territorio rumano. Así que menos lloros ahora.
0
K
10
#1
ur_quan_master
*
Tenía el nombre "Maine" impreso en un lateral.
Posiblemente es el mismo que interfirió el GPS de von der Layer.
6
K
57
#11
Asimismov
#1
¿Y lo dices sin reírte?
1
K
26
#7
_3948
Atención. Ha llegado a su ciudad el dron ruso ,se fabrican guerras y guerrillas, tenemos las mejores balas,salga y compruébelo
1
K
22
#12
io1976
Como el dron ruso que apareció posado encima del gallinero... los otanazis ya no valen ni para la propaganda.
1
K
19
#4
ElBeaver
Parte del ejercicio consiste en analizar hasta dónde podría llegar Rusia. Es posible que intenten lanzar una ofensiva masiva para evaluar cómo saturan las defensas de los países de la OTAN, con el objetivo de preparar posteriormente un ataque más serio.
0
K
6
#9
Kmisetas
Rumanía detecta un dron ruso y manda cazas. En España detectamos pateras todos los días y mandamos ONGs y mantas térmicas. Así nos va, ellos defienden fronteras, nosotros regalamos el país y la PSOE aplaude porque cada cayuco son votos futuros.
6
K
-40
