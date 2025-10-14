‘El rugido de nuestro tiempo’, cuando el arte se transforma en política y la política en un arte: “La teatralización del fascismo ha pasado a ser la del populismo”

Hay un rugido en este mundo. Un rugido atronador que suena desde todas partes y que invade cada rincón de la vida pública para acabar colándose, también, en la privada. Para el antropólogo y ensayista Carlos Granés, ese rugido puede medirse en un cambio fundamental: mientras que los artistas, habituales personalidades inmunes a norma establecida, provocadores y agitadores de la sociedad, se han convertido en un nuevo estandarte de moralismo y corrección política, la política ha adoptado ese rol de transgresión y espectáculo.