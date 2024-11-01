edición general
Rufián, sobre Trump: "Es un pedófilo y un violador"

El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha llamado este jueves al presidente estadounidense, Donald Trump, “defraudador”, “pedófilo” y “violador”.

#1 ddomingo
Y tus socios de gobierno unos puteros pero eso ya tal....
antesdarle #2 antesdarle
#1 claro, lo mismo que irte a cierta isla con menores de edad
Apotropeo #4 Apotropeo
Por menos que esto Trump ha bombardeado a otros
#5 Kuruñes3.0
Joder, lo ha clavado.
#3 arreglenenlacemagico
rufian haciendo TV como siempre nadie en USA sabe quien es
