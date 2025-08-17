edición general
Rueda y Sánchez escenifican unidad en Ourense ante la oleada de incendios

Rueda y Sánchez escenifican unidad en Ourense ante la oleada de incendios

“Probablemente sea el mayor despliegue de la historia del mecanismo europeo de protección civil”. Ambos líderes visitan el centro de coordinación de incendios y destacan la profesionalidad de los servicios de extinción y la solidaridad ciudadana

9 comentarios
Cuñado #3 Cuñado *
Ahí tenéis al puto inútil de Rueda, que tiene 190 plazas del servicio contraincendios sin cubrir, que retira medios contra incendios para montarse un escenario en el que recibir a Feijóo, que ha desantendido sus obligaciones permitiendo que miles de hectáreas queden sin desbrozar... con el chalequito a kilómetros del primer incendio.

-Tome, sr. Rueda, póngase el chalequito. Que parezca que hace algo.

Same feeling. La foto. Siempre la puta foto. Para los semovientes que votan a esta escoria.

 media
8 K 119
#2 kreator
Dale 15 minutos, una llamada de la central, y, como Mazon, lo apuñalara por la espalda
3 K 48
Apotropeo #1 Apotropeo
La palabra clave es " escenifican"
3 K 41
#6 molybdate
Qué fijación los del PP con ponerse el chalequito
2 K 36
mariKarmo #4 mariKarmo
Sentido común. A Rueda se le ha visto preocupado y superado por la gravedad de la situación.
1 K 31
#7 Albarkas
#4 Sinceramente Mari. Rueda está tranquilísimo porque ha visto que al inútil de Alicante no le ha pasado nada después de la que lió. Y Rueda ha podido hacer y ha preferido ser un idiota y negar lo posible.
Prefiere hacerse fotos que trabajar.
0 K 11
Supercinexin #8 Supercinexin
#4 Exactamente igual que se veía a Mazón durante toda la primera semana tras la DANA, haciendo ruedas de prensa conjuntas con Sánchez muy educado y calladito y diciendo, palabras textuales, que agradecía a Sánchez su ayuda y su disposición y blablabla.

A la tercera semana, discurso totalmente distinto, Sánchez culpable, gobierno no ayuda ni soluciona nada, todo culpa del gobierno.
0 K 18
oliver7 #9 oliver7
Putos inútiles todos, ni se atreven a venir a Valdeorras. Porque aquí solo el pueblo se salva. Pueblos enteros ardidos.
0 K 10
#5 tierramar
El PPSOE en acción, cubriéndose: no vaya a ser que de esta caiga el Régimen 78! www.meneame.net/story/santos-cerdan-cristobal-montoro-significa-qu-ell Y palabras , palabras y palabras; crearan algún chiringuito, donde pueda entra cualquiera, y se lo repartirán.
1 K -4

