Ruby no es un lenguaje de programación serio

Ruby sobrevive gracias al cariño, no a la utilidad. Sigamos adelante.

#5 Zerjillo
Para hacer prototipos y guarradas, es estupendo. Vaya tortura de lenguaje, copón.
#7 doramono *
existen unos 9000 lenguajes para elegir... y si no te convence ninguno, te creas el tuyo propio
Torrezzno #1 Torrezzno *
como que no es un lenguaje. Shopify es básicamente quien lo mantiene porque lo usa
Aokromes #9 Aokromes
#1 te comes la palabra clave SERIO, es decir como que logo es un lenguaje de programacion serio :troll:
Aokromes #10 Aokromes
#0 [en]
#2 capitan.meneito
Torrezzno #4 Torrezzno
#2 si, es muro de pago si miras mucho wired  media
Re-botado #8 Re-botado
#4 pues yo es la primera vez que accedo y me ha salido el mismo mensaje
#6 endy *
estamos en 2010 o qué?
desastrecolosal #3 desastrecolosal
¿Hola, es aquí la reunión de gente con sobrepeso Otaku?
