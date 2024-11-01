Rubber Soul cumple 60 años de magistral experimentación pop

Tras volver de su gira por Estados Unidos, los Beatles solo querían centrar todos sus esfuerzos creativos en lo que acabaría siendo Rubber Soul, su primera obra maestra, para lo cual no tenían más remedio que encerrarse en un estudio de grabación durante un mes completo. Nada de apariciones en radio o televisión, nada de entrevistas para la prensa, nada de irse a rodar películas a la otra punta del mundo. Solo ellos cuatro, sus ingenieros de confianza, su productor George Martin y el cada vez más excéntrico catálogo de instrumentos de EMI.