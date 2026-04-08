RTVE Telediario - 15 horas - 08/04/26. Nuevos audios de REE de los dias anteriores al apagón  

Red Electrica conocía tres meses antes del apagón que nuestro sistema eléctrico estaba fallando. Distintas empresas estaban avisando desde principio de 2025 de oscilaciones en el sistema. Es lo que reflejan los audios a los que ha tenido acceso Radio Televisión Española. Minuto 13:40
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Lo de aquí parece que no les interesa.
Evidentemente no es descartable que REE tenga responsabilidades en el apagón. De hecho las tiene todas, como gestionador máximo de las redes.
Tampoco dudo que su gestión pueda tener deficiencias.
Dicho eso, no dudo también de que lo más práctico (y beneficioso) para algunos más que otros, es que REE sea declarada culpable del apagón.
Así que ya vendrá el comando semillas a limpiarle.
Pq siempre hay una escusa para estas cosas.
Por mucho que queráis ocultarlo la realidad de los audios es esa