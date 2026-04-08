edición general
14 meneos
29 clics
RTVE Telediario - 15 horas - 08/04/26. Nuevos audios de REE de los dias anteriores al apagón

RTVE Telediario - 15 horas - 08/04/26. Nuevos audios de REE de los dias anteriores al apagón  

Red Electrica conocía tres meses antes del apagón que nuestro sistema eléctrico estaba fallando. Distintas empresas estaban avisando desde principio de 2025 de oscilaciones en el sistema. Es lo que reflejan los audios a los que ha tenido acceso Radio Televisión Española. Minuto 13:40

| etiquetas: rtve , ree , audios , apagón
11 3 1 K 132 actualidad
13 comentarios
11 3 1 K 132 actualidad
Mesto #2 Mesto
Esto el gobierno no pasara por alto, se centrarán en cualquier cosa que pase fuera de España.

Lo de aquí parece que no les interesa.
3 K 43
#1 El_dinero_no_es_de_nadie
La noticia es de RTVE, no es un bulo de El Mundo ni sensacionalismo de otro medio.
2 K 33
#5 Tensk
#1 Aquí es donde los negativos de ayer vuelven a quedar RETRATADOS.
2 K 36
JuanCarVen #7 JuanCarVen
#1 Que raro, pero si RTVE está al servicio del Perro :troll:.
3 K 42
XtrMnIO #9 XtrMnIO
He pinchado en el enlace a RTVE y es el telediario entero, no lo de los audios.
0 K 12
#12 El_dinero_no_es_de_nadie
#9 Minuto 13:40, está puesto al final de la entradilla
1 K 21
ombresaco #3 ombresaco
curiosa miniatura para ilustrar esta noticia
0 K 11
berkut #8 berkut
Buah, lo que está haciendo el PSOE con RTVE. Cómo se echan en falta ños tiempos de Urdazi... :troll:

Evidentemente no es descartable que REE tenga responsabilidades en el apagón. De hecho las tiene todas, como gestionador máximo de las redes.

Tampoco dudo que su gestión pueda tener deficiencias.

Dicho eso, no dudo también de que lo más práctico (y beneficioso) para algunos más que otros, es que REE sea declarada culpable del apagón.
0 K 10
FunFrock #13 FunFrock
La portada tiene que estar siempre limpia de la corrupción y malas practicas del PSOE.
Así que ya vendrá el comando semillas a limpiarle.
Pq siempre hay una escusa para estas cosas.
0 K 8
#4 mstk
Nacionalícese!
0 K 7
#10 El_dinero_no_es_de_nadie
#6 Y la anterior las votas sensacionalista cuando el contenido es el mismo.

Por mucho que queráis ocultarlo la realidad de los audios es esa
0 K 14
MiguelDeUnamano #11 MiguelDeUnamano *
#10 Me equivoqué al votarla, también era duplicada. :-)
0 K 16

menéame