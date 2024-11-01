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RTVE presenta el docureality de Benita, que ya tiene fecha de estreno y famosos invitados del universo Mediaset

RTVE ha presentado en el Auditorio del Ministerio de Igualdad el docureality que narra la vida de la vidente Benita (antes Maestro Joao) y contará con la participación de famosos vinculados a Mediaset. El director de TVE se ha mostrado orgulloso de la producción. Para la ministra de Igualdad es “Una apuesta ganadora sin ningún tipo de dudas, porque vamos a ver el triunfo de la libertad y de la valentía” “La vida de Benita es alucinante, ha pasado por etapas que confluyen en quien es hoy: esta maravillosa mujer y ser de luz”. dijo la ministra

| etiquetas: tve , rtve , benita , maestro joao , vidente , mediaset
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3 comentarios
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Supercinexin #1 Supercinexin
Sigue siendo mejor una hora de este docureality que un minuto de cualquier programa de esos de mentiras e insultos que les gustan a los fachas.
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#2 vGeeSiz
televisión pública de calidad
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MoñecoTeDrapo #3 MoñecoTeDrapo *
Una persona dedicada a la videncia que se hizo famosa por leer el futuro en los culos. "Gracias", pero no.
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menéame