RTVE aclara que 'Órbita Laika' “no ha sido cancelado”, y que trabaja en otro formato de ciencia con Pere Estupinyà

Tras la polémica suscitada por las palabras de Pere Estupinyà, que él mismo ha matizado luego, RTVE comunica oficialmente que 'Órbita Laika' seguirá en la parrilla de La 2, y que ya le habían propuesto al divulgador hacer otro formato sobre ciencia que tome el relevo de 'El cazador de cerebros'
Y eso que Órbita Laika no es que fuera un programa superserio...
Incluso aunque fuera una persona delante de una pizarra con muchas fórmulas, creo que debería tener espacio en una TV pública, aunque fuera en Internet.