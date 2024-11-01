edición general
RTVE aclara que 'Órbita Laika' “no ha sido cancelado”, y que trabaja en otro formato de ciencia con Pere Estupinyà

Tras la polémica suscitada por las palabras de Pere Estupinyà, que él mismo ha matizado luego, RTVE comunica oficialmente que 'Órbita Laika' seguirá en la parrilla de La 2, y que ya le habían propuesto al divulgador hacer otro formato sobre ciencia que tome el relevo de 'El cazador de cerebros'

Natxelas_IV #1 Natxelas_IV
Que clonen a Punset.
#2 mcfgdbbn3 *
“En otras palabras, TVE nos ha dicho que no nos tomemos la ciencia tan en serio, que los científicos importantes no dan audiencia”

Y eso que Órbita Laika no es que fuera un programa superserio... :palm:

Incluso aunque fuera una persona delante de una pizarra con muchas fórmulas, creo que debería tener espacio en una TV pública, aunque fuera en Internet.
