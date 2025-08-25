edición general
Ørsted alcanza un nuevo suelo en Bolsa tras la orden de Trump de parar un proyecto eólico

El gigante danés de la energía renovables continúa sufriendo este verano por las noticias que le llegan desde el otro lado del océano Atlántico. Las acciones de Orsted han caído este lunes a su nivel más bajo registrado después de que la administración del presidente Donald Trump ordenara detener la construcción de un parque eólico marino casi terminado. Orsted cae hasta un 19% en la Bolsa de Copenhague, incluso después de que la compañía intentara tranquilizar a los inversionistas asegurando que la crisis creciente está bajo control.

Priorat #1 Priorat
Que ya tenía el 80% construído de un mega proyecto eólico y resulta que el retrasado este para todo, seguramente ilegalmente.
Verdaderofalso #2 Verdaderofalso
#1 seguramente?? No, seguro
Priorat #3 Priorat
#2 Seguro, pero te hunde la empresa aunque demandes. Porque lo que no tiene la empresa es tiempo.
Gry #4 Gry
#1 Al final pagarán como en España el impuesto al Sol.
