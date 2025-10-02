edición general
El Roto: necesitamos más para la paz

El Roto: necesitamos más para la paz  

Viñeta de El Roto sobre armas y su relación con la paz,según los belicistas.

etiquetas: roto , paz , viñeta
5 comentarios
#5 Marisadoro
2 de octubre Día Internacional de la No Violencia
MoñecoTeDrapo #1 MoñecoTeDrapo
El Pacificador.
vicvic #3 vicvic
Si, por supuesto, solo tienes que ver lo bien que le va a los pueblos /países que no tienen armas.

Es muy fácil de entender:"Si Vis Pacem Para Bellum", esto siempre ha sido así y no va a cambiar, esta en la naturaleza del hombre, negarlo es bastante infantil.
Enésimo_strike #4 Enésimo_strike
¿Entonces China se está armando para ir declarando guerras?
#2 CarlosSanchezDiaz
La peña se lo cree, por aquí hay bastante así. Dando explicaciones de todo tipo para justificar lo injustificable. A veces pienso que son boots , que como no pueden ir a la guerra les importa un pimiento .
