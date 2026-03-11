·
El Roto: bombardeos humanitarios
Viñeta de El Roto del 11 de marzo de 2026 para el diario El País.
|
etiquetas
:
bombardeos
,
humanitarios
,
viñeta
,
guerra
ocio
relacionadas
#1
EvilPreacher
Un tanto desfasado. Ya no usan la excusa de los derechos humanos para bombardear, eso era antes.
0
K
11
#2
MiguelDeUnamano
#1
Bueno, han estado calentando el ambiente con la escusa de la situación de las mujeres en Irán, cuando es mucho peor en muchos de los sus países aliados de la zona.
1
K
35
Ver toda la conversación (
2
comentarios)
