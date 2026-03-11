edición general
10 meneos
107 clics
El Roto: bombardeos humanitarios

El Roto: bombardeos humanitarios

Viñeta de El Roto del 11 de marzo de 2026 para el diario El País.

| etiquetas: bombardeos , humanitarios , viñeta , guerra
8 2 0 K 177 ocio
2 comentarios
8 2 0 K 177 ocio
EvilPreacher #1 EvilPreacher
Un tanto desfasado. Ya no usan la excusa de los derechos humanos para bombardear, eso era antes.
0 K 11
MiguelDeUnamano #2 MiguelDeUnamano
#1 Bueno, han estado calentando el ambiente con la escusa de la situación de las mujeres en Irán, cuando es mucho peor en muchos de los sus países aliados de la zona.
1 K 35

menéame