Los rostros del 'cayuco de la muerte': decenas de inmigrantes lanzados por la borda por supuesta brujería

La Policía arrestó a 17 de los tripulantes tras su llegada a los centros de acogida de Canarias y el juez de guardia les envió a prisión provisional. Los confidentes narraron que la pesadilla comenzó a mediados de agosto, cuando la embarcación partió de Senegal con unos 320 inmigrantes a bordo, un número muy superior a su capacidad. A su llegada al Puerto de Arguineguín, sólo quedaban 248. En mitad de la travesía de casi 1.500 kilómetros, el motor se averió y quedaron varados en alta mar. La tensión fue en aumento y acabó de desatarse cuando...

1 comentarios
jjpg #1 jjpg
Buah, se me encoje el corazón leyendo los detalles de la travesía. Los familiares de las víctimas buscan ahora justicia y esperemos que la encuentren.
