Los rostros cambiantes de la muerte: Urnas funerarias etruscas en el centro de Italia [Eng]  

Durante mi visita a Oxford en 2017, fotografié dos urnas funerarias antropomórficas del siglo VI a. C. en el Museo Ashmolean. El retrato escultórico de una urna es muy abstracto, mientras que el de la otra es sorprendentemente realista. La diferencia refleja no solo el estilo artístico, sino también la geografía y las redes comerciales: Sarteano y Todi ocuparon posiciones distintas en el centro de Italia, con influencias externas distintas. Urna antropomorfa de terracota que representa la parte superior de una figura humana