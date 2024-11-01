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Rosario y la resistencia contra el 'coliving' a pesar de su regulación en Catalunya: "Es una locura de ruido e incivismo"

Rosario y la resistencia contra el 'coliving' a pesar de su regulación en Catalunya: "Es una locura de ruido e incivismo"

Rosario es la última vecina de un edificio del Eixample convertido casi por completo en coliving para jóvenes extranjeros, resiste pese a no tener contrato y haber recibido ofertas para mudarse. Denuncia ruido, rotación constante e incivismo. Fondos como Vandor o NAD gestionan estos pisos y, según el Sindicato de Inquilinos, incumplen la normativa catalana que limita precios del alquiler por habitaciones y de temporada. Las empresas lo niegan. Otros edificios similares afrontan desahucios mientras continúan las denuncias por vulnerar la ley

| etiquetas: coliving , barcelona , fondos inversion
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3 comentarios
7 2 0 K 101 actualidad
Robus #3 Robus
resiste pese a no tener contrato

¿Perdón?

añade que tiene derecho a quedarse porque cree que también Vandor se ha saltado la legislación.

Con dos cojones! O sea, que se queja de que los otros no cumplen la ley y ella reconoce que tampoco la cumple pero ella puede hacerlo porque, claro, ella es la buena!
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#1 Jacusse
Denuncia "rotación constante"... Curioso.
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#2 tropezon *
#1 Bueno, realmente dice que es una residencia universitaria americana encubierta
1 K 33

menéame