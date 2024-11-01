Rosario y la resistencia contra el 'coliving' a pesar de su regulación en Catalunya: "Es una locura de ruido e incivismo"

Rosario es la última vecina de un edificio del Eixample convertido casi por completo en coliving para jóvenes extranjeros, resiste pese a no tener contrato y haber recibido ofertas para mudarse. Denuncia ruido, rotación constante e incivismo. Fondos como Vandor o NAD gestionan estos pisos y, según el Sindicato de Inquilinos, incumplen la normativa catalana que limita precios del alquiler por habitaciones y de temporada. Las empresas lo niegan. Otros edificios similares afrontan desahucios mientras continúan las denuncias por vulnerar la ley