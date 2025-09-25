Rosa Álvarez, presidenta de la Asociación Víctimas Mortales de la Dana: “Nos marchamos de las Cortes por la retahíla de mentiras de Mazón”

El padre de Rosa Álvarez, Manuel, tenía “80 espléndidos años” cuando una tromba de agua y barro acabó con su vida el pasado 29 de octubre. Dice que en la asociación hay votantes de todos los partidos. "Coincidimos en el dolor, en pedir responsabilidades". Asegura que se ha dado un paso más “del maltrato institucional a la violencia institucional”