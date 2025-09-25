edición general
Rosa Álvarez, presidenta de la Asociación Víctimas Mortales de la Dana: “Nos marchamos de las Cortes por la retahíla de mentiras de Mazón”

Rosa Álvarez, presidenta de la Asociación Víctimas Mortales de la Dana: “Nos marchamos de las Cortes por la retahíla de mentiras de Mazón”

El padre de Rosa Álvarez, Manuel, tenía “80 espléndidos años” cuando una tromba de agua y barro acabó con su vida el pasado 29 de octubre. Dice que en la asociación hay votantes de todos los partidos. "Coincidimos en el dolor, en pedir responsabilidades". Asegura que se ha dado un paso más “del maltrato institucional a la violencia institucional”

Ratoncolorao #1 Ratoncolorao
No solo dijo mentiras, es que cuando se iban tuvo el santo cuajo de hacerles un gesto de burla y de desprecio. Y lo fuerte es que sospecho que no le pasará factura electoral. Pero vamos, que aprendió de su jefa...  media
#2 omega7767 *
"“No tenemos ningún problema con el PP, pero sí con Mazón”, puntualiza. "

¿entonces la defensa acérrima del PP sobre la figura de Mazón no le preocupa? :shit:

¿el hecho de que no le hayan echado del partido?
#5 Jodere
#2 Total que votaran al PP si no esta Mazón, es decir a Camps.
#4 Pivorexico *
El portavoz adjunto del PP, Salvador Aguilella, cuando las asociaciones de victimas abandonaban el pleno dijo : "son las 14 horas y se van a comer";

Brutal como se descojonan de las victimas . :palm:
ChatGPT #6 ChatGPT
“Asociación de víctimas mortales”???
Espero que sea “asociación de familiares de víctimas mortales”…..
#3 pirat
Si tu cagada ha costado vidas, al menos no te burles.
Espero que este imbécil no pueda caminar nunca tranquilo por la calle.
