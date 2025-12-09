edición general
Por qué las rondas de Barcelona están al límite y qué proponen los expertos

Los conductores que circulan cada día por las rondas de Barcelona —la Litoral (B-10) y la de Dalt (B-20)— saben bien que el trayecto puede convertirse en un ejercicio de paciencia. Son vías que funcionan prácticamente al límite de su capacidad, con atascos diarios, a menudo incluso fuera de las horas punta, ya que cualquier avería o accidente, por menor que sea, basta para colapsarlas. Un simple toque entre dos coches puede convertir estas arterias en una ratonera sin escapatoria.

robustiano #8 robustiano
Yo de los catalinos no le daría más vueltas... :troll:
0 K 12
nilien #2 nilien *
Más teletrabajo... ?
0 K 11
obmultimedia #13 obmultimedia
#11 Hay una zona de las rondas de dalt que esta a 60 con radar de tramo, ahi se lia un atasco monumental a diario a primera hora de la mañana.
0 K 11
frg #9 frg
#3 Lo que dice es una chorrada. Son vías muy colapsadas, donde más velocidad (ahora se puede ir a 80 menos en algunos tramos, los más colapsadas al coincidir con la intersección de otras vías tanto o más colapsadas, donde sólo se puede ir a 60) sólo va a producir más accidentes y mucho más graves. Pensar que yendo más rápido se soluciona el problema es muy estúpido.
0 K 11
frg #10 frg
el consistorio insiste en que la verdadera solución no pasa por ampliar infraestructuras, sino por reducir el número de coches que entran y salen de la ciudad

Ahora sólo hace falta que articulen esta afirmación, logrando que muchas empresas no abracen es presencialismo y articulando aparcamientos disuasorios donde por el mismo precio tengas también un bono y un enlace al sistema de transporte público de la ciudad mientras estés aparcado, por ejemplo.
0 K 11
obmultimedia #1 obmultimedia
Quizas el limitar la velocidad a 80 ( y en algunos tramos a 60) tiene mucho que ver.
0 K 11
#3 ombresaco
#1 quieres decir que un limite demasiado bajo produce los atascos?

(no conozco Barcelona, perdona si la pregunta es muy tonta)
0 K 11
obmultimedia #4 obmultimedia
#3 Si.
0 K 11
#11 ombresaco *
#4 No conozco el caso de Barcelona, pero los atascos suelen venir cuando un punto no "desagua" suficientemente rápido. Bajar la velocidad límite no mejora la velocidad media, pero permite que los coches parados en los puntos críticos sean menos, por lo que el atasco se diluye entre el tráfico. También cambios bruscos provocan atascos (bajadas puntuales del límite de velocidad, pasar de 3 a 2 carriles, o un pequeño accidente, cerrar un carril por alguna tontería...). en esos casos, si…   » ver todo el comentario
0 K 11
frg #7 frg
#1 Mejor ponemos que puedas ir, que se yo, a 120Km/h que seguro hay menos accidentes ...

Menuda chorrada te has cascado. Es esas vías aumentar la velocidad no elimina los atascos, sino que aumenta (y mucho) la siniestralidad.
0 K 11
#12 Banshee2x
#1 No mejoraría absolutamente nada aumentar el limite, el mayor problema son las incorporaciones a la ronda antes que las salidas, salidas con semáforo justo al salir que hacen cola y ya bloquean un carril etc.
0 K 10
Suigetsu #14 Suigetsu
#1 No tienen arcén, no se puede subir el límite mucho más sin aumentar la siniestralidad, y a la vez causar más atascos.
0 K 10
MisturaFina #6 MisturaFina
Solucion: controlar el caudal para evitar se convierta en un parking.
Hace años que lo pienso, no me creo que sea la unica.
0 K 8
#5 lordban
"la verdadera solución no pasa por ampliar infraestructuras, sino por reducir el número de coches que entran y salen de la ciudad."

Ya, y eso pasa por subir el SMI municipalmente para que la gente pueda vivir dónde trabaja, y truncar el magnetismo económico de las urbes para repartir las empresas por más territorios. Obviamente no harán nada de las dos cosas, sino que complicaran aún más el tráfico para que la gente esté obligada a ir a trabajar encadenando hora y media de transportes públicos. Ideal.
0 K 7

