6

54
clics
Rompiendo el estigma clasista del patinete eléctrico: “Habrá que renegociar cómo nos movemos por la ciudad
Surgieron como una forma rápida y económica de moverse, pasaron a ser signos molestos de trabajos precarios y hoy son reivindicados por el ‘trap’ y analizados como elemento renovador de las ciudades
|
etiquetas
:
movilidad
,
vehículo eléctrico
5
1
1
K
55
actualidad
9 comentarios
5
1
1
K
55
actualidad
#8
EISev
#7
una ventaja del patinete es que es fácil de plegar y hacer intermodal, subirlo a un ascensor o dejar en una taquilla.
Hay bicis plegables pero es más engorroso
0
K
12
#9
volandero
*
#7
La primera ventaja que se me ocurre es el precio.
La segunda, el espacio.
En cuanto a la necesidad, se supone que el uso de coches y motos son un cáncer para la ciudad (contaminación y enfermedades asociadas, ruido, mantenimiento de carreteras...). Unos vehículos pequeños, eléctricos, de consumo anecdótico, baratos... diría que es exactamente lo que se debería promover desde las administraciones.
Vamos, que yo me muevo en coche y soy el primero que se caga en todo cada vez que se me cruza un patinete. Pero me parece que estamos perdiendo una oportunidad.
0
K
11
#6
Toponotomalasuerte
A mí me pareció un inventazo. Aunque sigo diciendo que la bici eléctrica es mejor en todos los sentidos.
Y seguro que hay agoreros que ladran por los de las bicis, y no dudo que haya subnormales a dos ruedas, pero a día de hoy, hay muchos más subnormales a 4.
0
K
10
#1
encurtido
Estigma clasista los cojones.
El problema del patinete es la convivencia con los coches. Además debido a su uso masivo en cualquier momento sale un chaval por cualquier lado incorporándose de manera loca a carreteras donde van los coches a 50km/h.
Y por las aceras, lo mismo con los peatones. Será cuestión de disminuir los coches, hacer un carril patinete, etc.
0
K
7
#3
volandero
#1
Es que no he visto ningun gesto de las administraciones para facilitar su uso. Lo estuve usando durante un año y por alguna razón en mi ciudad está prohibido ir por el carril bici. Mucho mejor en plena carretera con los coches, claro.
Yo creo que con estrictas limitaciones de velocidad de fábrica, carriles aparte de las carreteras y educación vial en los institutos, serían una bendición para la ciudad.
0
K
11
#7
Ferroviman
#3
el patinete no cubre ninguna necesidad de movilidad de una ciudad que no este ya cubierta con las bicicletas, las motos y los coches. por qué alguna administracion deberia facilitar su uso cuando no son necesarios?
qué ventaja tiene un patinete sobre una bicicleta electrica o sobre una moto electrica?
0
K
9
#4
Aokromes
#1
no hace falta carril patinete, todas la calles de las ciudades a 30 y los patinetes (y bicicletas) con limite de velocidad a 30.
0
K
13
#2
Kuruñes3.0
*
Pero que estigma clasista, no creo que nadie piense eso. Va el que puede y le viene bien, será que no hay pijos en patinete, depende de tu distancia al trabajo. Lo que hay es que regular más, que se lo pasan todo por el arco del triunfo.
0
K
7
#5
Aokromes
#2
Lo que hay es que regular más, que se lo pasan todo por el arco del triunfo
lo que hay que multar mas.
firmado, un antiguo usuario de patinete que siguiendo todas las normas de circulacion casi muere atropellado por un coche de dia llevando ropa reflectante, casco y guantes.
0
K
13
Ver toda la conversación (
9
comentarios)
