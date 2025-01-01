Rojo en todo el mundo [Eng]  

Cómo un diminuto parásito del cactus llamado cochinilla se convirtió en uno de los productos más lucrativos del Imperio español. Un día de abril de 1585, cuatro nobles indígenas de la provincia de Tlaxcala, en el centro de México, presentaron una lista de preocupaciones urgentes al rey Felipe II de España. Los colonos españoles seguían invadiendo su territorio, se quejaban los hombres, permitiendo que el ganado campara a sus anchas y destruyendo las tierras de cultivo. Cada década, parecía que una nueva enfermedad o hambruna azotaba las tierras