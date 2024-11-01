edición general
4 meneos
21 clics
¿El Rock está muerto? [Pódcast]

¿El Rock está muerto? [Pódcast]

volvemos después del veranito con un debate que seguro que os inquieta y no os deja dormir. ¿El Rock está muerto? ¿Está en vías de extinción? ¿Viviremos otros 20 años de Reggeaton y Trap? Nuestros intrépidos podcasters comandados por M.L Buchinsky y R Kordo darán respuesta a estas y más preguntas, así como escucharemos unos cuantos temillas

| etiquetas: rock , debate , música , historia , podcast
4 0 0 K 77 Podcasteros
8 comentarios
4 0 0 K 77 Podcasteros
ronko #1 ronko
Si he de escoger entre ellos y el rock, elegiré mi perdición, se que al final tendré razón y ellos no, mi rollo es el rock. {0x1f3b8}
4 K 38
silvano.jorge #6 silvano.jorge
Sí, es algo generacional, el rey ahora es el rap, influencia principal de la mayoría de música actual. Y también morirá, como todo.
1 K 22
#2 chocoleches
Sí, está muertísimo, es obvio, mira el top 100 de spotify a ver cuanto rock hay.

Quedan grupos de rock, como quedan grupos de polka checoslovaca, porque hay gente pa tó.

Larga muerte al rock.
1 K 18
HAL9K #4 HAL9K
#2 ¿Cuántos estilos de música están representados en el top 100 de Spotify? Supongo que ha muerto el 95% de la música (siendo optimista).
0 K 10
Raúl_Rattlehead #5 Raúl_Rattlehead *
#2 Solo en los medios esta muerto, fuera de ahi sigue teniendo publico y seguirá teniéndolo durante mucho tiempo. Mientras haya gente que siga escuchando Rock no desaparecerá, otra cosa son las modas.

Compararlo con la polka checoslovaca suena a estupidez incluso siendo una exageración para hacer la chanza.
0 K 7
#7 chocoleches
#5 Bach, el autor más popular de la música barroca, sigue llenado salas, sonando en las radios. Hay gente haciendo música barroca hoy día, seguramente sí, porque hay gente pa to, pero la música barroca está muerta y enterrada desde hace siglos.

Más respeto a la polka chavalillo ignorante, Polkaholix alcanzó el top 20 mundial con su debut Denkste! en 2003.
0 K 12
borre #3 borre
Y luego, conciertos de rock, y llenos hasta la bandera.
0 K 10
#8 slender_1
Un amigo dice que hay nuevos grupos buenísimos pero me da pereza volver a escuchar rock (en todas sus variantes).
Al final es el mismo patrón de siempre y letras sencillas (es lo que tiene el inglés). Además nunca va a ser mejor que el rock clásico (Sí, ese que sale en rock FM).

Dadle una oportunidad a la música urbana y su verbosa lírica.
0 K 10

menéame