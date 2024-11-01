¿El Rock está muerto? [Pódcast]

volvemos después del veranito con un debate que seguro que os inquieta y no os deja dormir. ¿El Rock está muerto? ¿Está en vías de extinción? ¿Viviremos otros 20 años de Reggeaton y Trap? Nuestros intrépidos podcasters comandados por M.L Buchinsky y R Kordo darán respuesta a estas y más preguntas, así como escucharemos unos cuantos temillas
| etiquetas: rock , debate , música , historia , podcast
Quedan grupos de rock, como quedan grupos de polka checoslovaca, porque hay gente pa tó.
Larga muerte al rock.
Compararlo con la polka checoslovaca suena a estupidez incluso siendo una exageración para hacer la chanza.
Más respeto a la polka chavalillo ignorante, Polkaholix alcanzó el top 20 mundial con su debut Denkste! en 2003.
Al final es el mismo patrón de siempre y letras sencillas (es lo que tiene el inglés). Además nunca va a ser mejor que el rock clásico (Sí, ese que sale en rock FM).
Dadle una oportunidad a la música urbana y su verbosa lírica.