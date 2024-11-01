ES ¿Robots en las granjas? Sí, y están cambiando todo  

Video de siete minutos. Ante la falta de mano de obra dispuesta a trabajar por una miseria, muchos agricultores están recurriendo a la automatización. El granjero recibe ahora los informes en su celular, sobre los robots que ordeñan las vacas, las máquinas que distribuyen el pienso para el ganado y la IA que supervisa la salud de los terneros.