Robos con allanamiento de morada en el mundo (2021)  

El mapa fue publicado en 2021 como un estudio de Budget Direct, una aseguradora australiana. Dado el conflicto de intereses, hay que interpretar la información de este mapa dentro del posible conflicto de intereses de la aseguradora, incluyendo el potencial interés propagandístico de este mapa. En rojo se muestran los países con un mayor ratio de robos por cada 100.000 casas, con Perú a la cabeza, seguido de Seychelles y Australia. En el extremo contrario, en azul, Bangladés se sitúa a la cola, seguido de Nigeria y Egipto.