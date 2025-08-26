edición general
3 meneos
6 clics
Robles se abre a que el Ejército pueda desplegarse en futuras catástrofes sin la necesidad de que las autonomías lo pidan

Robles se abre a que el Ejército pueda desplegarse en futuras catástrofes sin la necesidad de que las autonomías lo pidan

La ministra de Defensa, Margarita Robles, no ha descartado la posibilidad de que el Ejército pueda actuar ante las futuras catástrofes sin la necesidad de que las comunidades autonómas lo pidan. “El Ejército no actúa de oficio, son las comunidades las que lo piden. Pero no tengo ningún impedimento en que esa norma cambie", ha señalado este martes la titular de Defensa durante su comparecencia en el Senado, a petición del PP, para dar cuenta del dispositivo de las Fuerzas Armadas desplegado con motivo de los incendios forestales.

| etiquetas: robles , ejército , catástrofes , ccaa
2 1 0 K 35 actualidad
14 comentarios
2 1 0 K 35 actualidad
Comentarios destacados:      
angeloso #2 angeloso
Y en cuanto lo hagan, serán acusados de totalitarios y rompespañas.
7 K 118
#4 kaos_subversivo
#2 y de golpistas!
0 K 12
thorpedo #6 thorpedo
#2 que son unos exagerados! Que está todo controlado... Mientras se toman el quinto gin tonic en el reservado de algún "restaurante" ... Circulen que aquí no ha pasado nada
0 K 10
Veelicus #3 Veelicus
La forma de actuacion del PP es muy sencilla:
1. No gastamos un duro en prevencion, que los impuestos son malos.
2. Si no pasa nada todo correcto ( mirar en todas las comunidades donde gobierna el PP y no ha habido incendios), si hay incendios:
3. Culpar al gobierno central por no tener mas medios contra el fuego que toda la UE junta.

Y asi, con todo.
6 K 97
#7 fremen11
#3 No te olvides que se han fundido la pasta que les ha dado Europa para gastarla en prevención
0 K 9
Verdaderofalso #1 Verdaderofalso
Viendo la inutilidad de los responsables de las CCAA, es lo suyo, pero la de rios de bilis que vamos a ver va a ser brutal en cuanto aparezca el ejército a echar una mano…
2 K 49
rogerius #8 rogerius *
#1 Irrelevantes los «impedimentos» o «no impedimentos» de la ministra. Las normas las cambia el Congreso. Y cualquier partido podría presentar la propuesta. Incluso el PSOE. :-|
1 K 39
Andreham #13 Andreham
#8 Si lo hace el PSOE, PP y Vox y Sumar y Podemos y ERC y Bildu y todo el puto mundo la liaran pardisima porque "dictadura". Igualito si lo presenta el PP, Vox... o el que sea, simplemente cambiara la excusa/los que critican.

Nos reimos de Alemania y su blanqueamiento de todo lo que hagan los sionistas, pero aqui no podemos hacer nada que involucre al ejercito sin que se levanten muchas cejas y todo el mundo tenga un motivo para criticar.
0 K 8
Malinke #5 Malinke
Ya podían haber entrado en el Palacio de la Generalitat Valenciana y destituir a Mazón, por ejemplo.
1 K 30
Supercinexin #14 Supercinexin
#5 Yo en el caso de Mazón estaría de acuerdo incluso en darle al Ejército capacidades extraconstitucionales para fusilar al Presidente sin necesidad de la aprobación de Les Corts, si así lo estima oportuno el Coronel al cargo de la operación :troll:
0 K 20
vicus. #9 vicus.
Estaría de acuerdo siempre y cuando se les retire las competencias y sobre todo la pasta, para incrementar el gasto y pagar doble.
0 K 20
ipanies #10 ipanies
El ejército no está para estas cosas, en todo caso, que se reduzca el número de soldados y los pasen a una unidad civil de protección civil con sus derechos laborales y su formación para su tarea concreta.
0 K 13
#11 Marisadoro *
Andá, el despliegue del ejército no depende de Leyes sino de Robles!
0 K 12
yoyasieso #12 yoyasieso
El estado de las autonomías es un fracaso. Sólo sirve para chantajear al gobierno de turno o para eludir responsabilidades entre estado y autonomía cuando hay problemas. Lo estamos viendo continuamente.
Si el estado asume mas competencias me parece bien.
0 K 6

menéame