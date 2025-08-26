Robles se abre a que el Ejército pueda desplegarse en futuras catástrofes sin la necesidad de que las autonomías lo pidan

La ministra de Defensa, Margarita Robles, no ha descartado la posibilidad de que el Ejército pueda actuar ante las futuras catástrofes sin la necesidad de que las comunidades autonómas lo pidan. “El Ejército no actúa de oficio, son las comunidades las que lo piden. Pero no tengo ningún impedimento en que esa norma cambie", ha señalado este martes la titular de Defensa durante su comparecencia en el Senado, a petición del PP, para dar cuenta del dispositivo de las Fuerzas Armadas desplegado con motivo de los incendios forestales.
| etiquetas: robles , ejército , catástrofes , ccaa
1. No gastamos un duro en prevencion, que los impuestos son malos.
2. Si no pasa nada todo correcto ( mirar en todas las comunidades donde gobierna el PP y no ha habido incendios), si hay incendios:
3. Culpar al gobierno central por no tener mas medios contra el fuego que toda la UE junta.
Y asi, con todo.
Nos reimos de Alemania y su blanqueamiento de todo lo que hagan los sionistas, pero aqui no podemos hacer nada que involucre al ejercito sin que se levanten muchas cejas y todo el mundo tenga un motivo para criticar.
Si el estado asume mas competencias me parece bien.