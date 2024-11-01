Robert Silverberg - Un escritor imprescindible en la ciencia ficción

Silverberg empezó a ver sus escritos publicados en las revistas en los años 50. Sus primeras historias seguían las pautas dominantes del género en su vertiente pulp. A partir los 60, de mano de la Nueva Ola, se convirtió en uno de los autores centrales de este movimiento en particular, y de la ciencia ficción en general. Silverberg experimentó con el lenguaje, dotándolo de elegancia estilística, y abordó aspectos más cultos e introspectivos