Róber Bodegas. Chistes sobre payos  

"Ya no se pueden hacer chistes de gitanos. Desde hace unos años, cada vez que uno hacía un chiste de gitanos, llegaba una carta, sorprendentemente bien escrita, pidiendo que no se hiciese eso más. Entonces ya no se hacen, es muy difícil ver un chiste de gitanos en la tele. Y me parece bien. Ellos han pedido que no hagamos chistes y lo estamos cumpliendo, nosotros hemos pedido que vivan acorde a nuestras normas sociales y ellos supongo que necesitan tiempo. No voy a ser yo el que rompa esta tregua pero, como payo, puedo hacer chistes de payos".