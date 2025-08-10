Estados Unidos da un ultimátum a España: el Gobierno tiene hasta final de mes para rescindir los contratos con Huawei

Washington exige al Ejecutivo español romper lazos comerciales con la tecnológica china, advirtiendo que limitará el intercambio de inteligencia clave para la seguridad occidental si no se cumple la demanda
| etiquetas: eeuu , china , españa , huawei
Pues que se vaya a tomar por culo ese país en claro declive.
O Ezpañistan le crecen webos y deja a un lado por un segundo la herencia franquista/colonizadora, con el riesgo de repetirse lo de 1898, en la peninsula.
O claudicara y los franquistas REINARAN
Lo que tendria que hacer el primer mundo es montarles unos juicios de nuremberg por la que liaron en oriente medio, y por la que estan liando ahora en otros sitios con sus guerras proxy y sus subnormalidades, y luego hablamos. Es el estado mas toxico de la historia contemporanea.