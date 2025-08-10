edición general
Estados Unidos da un ultimátum a España: el Gobierno tiene hasta final de mes para rescindir los contratos con Huawei

Estados Unidos da un ultimátum a España: el Gobierno tiene hasta final de mes para rescindir los contratos con Huawei

Washington exige al Ejecutivo español romper lazos comerciales con la tecnológica china, advirtiendo que limitará el intercambio de inteligencia clave para la seguridad occidental si no se cumple la demanda

valandildeandunie #2 valandildeandunie
Que un país extranjero nos dice que tenemos que hacer?

Pues que se vaya a tomar por culo ese país en claro declive.
23
Trigonometrico #4 Trigonometrico
#2 Aguantemos lo que podamos, tal vez al final nos obliguen a ceder.
0
azathothruna #8 azathothruna
#2 Aprendan lo que se siente :troll:
1
#10 diablos_maiq
#2 o sea, adiós Huawei :troll:
0
Jointhouse_Blues #19 Jointhouse_Blues
#2 Que impacientes estos gringos. Solo tienen que esperar a que el partido representante de las gentes de bien recuperen su legitimo poder en las próximas elecciones. Que pondrán el culo, la cama, la fariña y lo que sea necesario a su disposición. :roll:
0
carakola #7 carakola
Adelante Eurasia, hasta luego USA.
4
#14 eipoc *
No es posible. A mí me han jurado que en occidente son todos los países soberanos y libres y que Europa no es una colonia de yankilandia. De hecho estamos "luchando" por la soberanía de Ucrania xD xD xD xD xD xD xD. Seguid vosotros, que a mí me da la risa.
3
Asimismov #1 Asimismov *
Si eso supone apagar los Pegasus, me parece bien, porque la inteligencia con los lluesei va en una sola dirección.
3
efectogamonal #12 efectogamonal
Que nos coman el culo hasta la rabadilla empezando por delante {0x1f525}
2
azathothruna #3 azathothruna
Es el momento de la verdad.
O Ezpañistan le crecen webos y deja a un lado por un segundo la herencia franquista/colonizadora, con el riesgo de repetirse lo de 1898, en la peninsula.
O claudicara y los franquistas REINARAN
2
Doisneau #9 Doisneau *
Estados unidos el concepto de soberania nacional lo lleva regulin...

Lo que tendria que hacer el primer mundo es montarles unos juicios de nuremberg por la que liaron en oriente medio, y por la que estan liando ahora en otros sitios con sus guerras proxy y sus subnormalidades, y luego hablamos. Es el estado mas toxico de la historia contemporanea.
3
anonimo115 #11 anonimo115 *
¿Soberanía española o lamerle el culo a Trump?
1
platypu #15 platypu
#11 Lamerselo a Marruecos
0
kinz000 #5 kinz000
Pero que cojones? Creo que va siendo hora de darles ultimatums a ellos .
0
gale #6 gale
Vale. Pero a cambio pondremos un arancel extra a los productos yanquis que queramos. Del 20%.
0
Malinke #13 Malinke
¿Sería sólo limitar el intercambio de inteligencia clave para la seguridad occidental?, ¿qué información no daría a España que influyera en la seguridad occidental?
0
Fisionboy #18 Fisionboy
Qué graciosos. Ya se ha demostrado que el gobierno de USA trata exactamente de la misma manera a enemigos y aliados... No se s cosa de Trump, ese país siempre ha mirado únicamente por sus propios intereses. La amenaza es de risa.
0
#16 Sacapuntas
"Amijo" Trump: hay que fiarse de los amigos y aliados. Si tratáis igual a los amigos y a los enemigos no habrá forma de confiar los unos en los otros. ;)
0
ElenaCoures1 #17 ElenaCoures1
¿No éramos vasallos? ¿Como que ultimatum? xD xD xD xD
0

