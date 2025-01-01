Roban una piscina desmontable en una casa de una partida de Lleida tras vaciar 8.000 litros de agua

Una piscina desmontable. Este es el botín que se llevaron el sábado ladrones de una casa de la partida de Les Canals, en l’Horta de Lleida, según ha podido saber este periódico. Los delincuentes sustrajeron la piscina tras vaciar los 8.000 litros de agua que había dentro. Los afectados lo denunciaron ante los Mossos d’Esquadra y es la segunda vez que les ocurre.
Una buena alarma también podrían poner, porque vaciar esa cantidad de agua lleva un buen rato
En las fotos se ve que la piscina está en una zona entre árboles...
Yo les ponía un anzuelo, algo tipo un cortacésped con las llaves puestas y un regalo escondido tipo airtag, smart tag, TrackR Pixel, tile mate,... eso te lleva directo a su guarida mediante señal gps.