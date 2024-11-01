La rivalidad franco-alemana se reactiva por los próximos interceptores hipersónicos [ENG]

En paralelo a la disputa por el FCAS, en 2026 el fondo de investigación y desarrollo de la Comisión planea financiar solo un proyecto para un interceptor fabricado en la UE contra misiles hipersónicos, enfrentando al grupo alemán Diehl y al francés MBDA. Si no se produce una fusión, la única otra opción sería que un consorcio ganara y el otro perdiera la licitación. Incluso una fusión no resolvería todos los problemas, ya que los dos fabricantes de misiles tendrían que decidir qué compañía lidera el programa. El grupo español SENER observa como