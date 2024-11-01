edición general
5 meneos
63 clics
En Todo es mentira Risto contradice a Antonio Naranjo

En Todo es mentira Risto contradice a Antonio Naranjo

En Todo es Mentira el programa comentaban las consecuencias de las fuertes lluvias en varias comunidades cuando Naranjo trató de trazar un paralelismo con la trágica DANA de 2024 en València.

| etiquetas: ume , bulo
4 1 0 K 48 actualidad
3 comentarios
4 1 0 K 48 actualidad
#1 Suleiman
Naranjo, el bien pagao.
1 K 30
HeilHynkel #2 HeilHynkel
#1

El liberal subvencionao .
0 K 17
#3 Albarkas
Siempre que sale Naranjo está claro que la opción correcta es la otra. Tiene facilidad para mentir y manipular siempre a favor de lo más carca.
0 K 12

menéame