«La risa más cruel la escuché en un matadero»

Dejaron al toro esperando en el cajón más de 20 minutos, un tiempo que hizo que estuviera cada vez más nervioso e inquieto. Hasta que llegó el operario del matadero y le disparó en la cabeza. Recuerdo la rapidez con la que ese animal tímido, con emociones, miedos, recuerdos y sentimientos, se convirtió en algo que cortar en pedazos. Recuerdo la sonrisa sádica de uno de los matarifes y cómo cogió la cabeza despellejada y decapitada del toro mientras se reía y burlaba. He visto a otros sonreír mientras clavaban un cuchillo en la garganta.

Polarin #1 Polarin
"ese animal tímido, con emociones, miedos, recuerdos y sentimientos" era un mamifero no primate, sus emociones, miedos, recuerdos y sentimientos no son comparables a los que un primate tiene.

Pero vamos, que esta bien matar a los bichos rapidamente sin que sufran, sin que sea Halal, por ejemplo.
Raziel_2 #2 Raziel_2
#1 No son comparables porque tu lo has decidido.

Su inteligencia puede ser menor, pero la complejidad emocional de los mamiferos es enorme.
