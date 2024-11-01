«La risa más cruel la escuché en un matadero»

Dejaron al toro esperando en el cajón más de 20 minutos, un tiempo que hizo que estuviera cada vez más nervioso e inquieto. Hasta que llegó el operario del matadero y le disparó en la cabeza. Recuerdo la rapidez con la que ese animal tímido, con emociones, miedos, recuerdos y sentimientos, se convirtió en algo que cortar en pedazos. Recuerdo la sonrisa sádica de uno de los matarifes y cómo cogió la cabeza despellejada y decapitada del toro mientras se reía y burlaba. He visto a otros sonreír mientras clavaban un cuchillo en la garganta.