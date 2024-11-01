El río Henares a punto de entrar en nivel rojo de riesgo por inundaciones

Como era de prever, las lluvias de este jueves están complicando una situación que ya era delicada en el río Henares Si este miércoles decíamos que el río Henares entraba de lleno en el umbral naranja y se acercaba rápidamente al nivel rojo con un nivel máximo medido en la estación de Espinillos de 1,95 m de altura, a las 12:00 horas de este jueves se encontraba ya a 2,28 m, tan solo 2 mm por debajo del límite que marca el umbral rojo (2,3 m). El caudal del agua también ha seguido aumentando, pasando de los 75,33 m3/s del miércoles a los 94,12