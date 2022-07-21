El riesgo país de Argentina se dispara hasta 829 puntos por el escándalo de corrupción que afecta a Milei

El riesgo país argentino ha subido un 8,1% en el último día hasta los 829 puntos, el nivel más alto en cuatro meses y el segundo mayor de la región solo por detrás de Bolivia (1.193 puntos), por el escándalo de corrupción que alcanza a la hermana del presidente del país, Karina Milei, entre otros altos cargos del Ejecutivo.
| etiquetas: riesgo pais , argentina , corrupción , milei
Esta gentuza quiere el poder para llenarse los bolsillos,única y exclusivamente,el pueblo les importa un carallo.
Como sois tirando la mierda al resto....
¿Puedes especificar a partir de qué punto en el histórico empezó a ser culpa de Milei exactamente? www.ambito.com/contenidos/riesgo-pais-historico.html
En 2019 subió de los 1000 y ese mismo año llegó a los 2000.
A ver si va a ser que en 2019 subia por su culpa, que lo veian las pitosinas venir, y ahora bajó de los 1000, no por el gobierno actual, sino porque estan viendo de nuevo venir un cambio.
Pues como si bajaba a 0. Nadie le iba a dejar pasta.
www.meneame.net/story/riesgo-pais-argentina-baja-900-puntos
La excusa de la corrupcion no la veo....
www.pagina12.com.ar/852315-los-datos-de-inflacion-no-cierran