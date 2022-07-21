edición general
28 meneos
46 clics
El riesgo país de Argentina se dispara hasta 829 puntos por el escándalo de corrupción que afecta a Milei

El riesgo país de Argentina se dispara hasta 829 puntos por el escándalo de corrupción que afecta a Milei

El riesgo país argentino ha subido un 8,1% en el último día hasta los 829 puntos, el nivel más alto en cuatro meses y el segundo mayor de la región solo por detrás de Bolivia (1.193 puntos), por el escándalo de corrupción que alcanza a la hermana del presidente del país, Karina Milei, entre otros altos cargos del Ejecutivo.

| etiquetas: riesgo pais , argentina , corrupción , milei
23 5 0 K 326 actualidad
15 comentarios
23 5 0 K 326 actualidad
#8 laruladelnorte
Su deterioro responde a la filtración por parte del exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, de unos audios que destapan una supuesta trama de corrupción en las compras públicas de medicamentos que generaba hasta 800.000 dólares al mes (690.113 millones de euros). En ellos se acusa a varios altos cargos del Gobierno argentino, entre ellos a Karina Milei y al subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo Menem.

Esta gentuza quiere el poder para llenarse los bolsillos,única y exclusivamente,el pueblo les importa un carallo.
2 K 25
janatxan #5 janatxan
Y que mas da, ¡son libres carajo!
1 K 22
jonolulu #1 jonolulu
Cómo habrán entrado a robar a saco que no ha llegado a los dos años sin estar señalado por corrupción
1 K 15
#9 Suleiman
Esto lo remonta.. en 3 años la envidia del mundo.... :troll:
0 K 13
#2 A145236
Cuando bajó a 580 puntos en Enero desde los 2500 puntos que dejó el anterior gobierno, no vi ninguna noticia por meneame.
2 K 13
ostiayajoder #4 ostiayajoder
#2 a 2500 pubto llego pq venia EL y todo se iba a descontrolar, de echo en enero llevaba el ya 2 meses y disparo la inflaccion un 25%.... y de hecho hasta q el gano las primarias la inflacion estaba MUCHO mas controlada q cuando se convirtio en favorito electoral.

Como sois tirando la mierda al resto....
3 K 34
anarion321 #12 anarion321
#4 El riesgo país más alto en los últimos años fue el 21/07/2022 en 2913 puntos, ¿culpa de Milei?

¿Puedes especificar a partir de qué punto en el histórico empezó a ser culpa de Milei exactamente? www.ambito.com/contenidos/riesgo-pais-historico.html

En 2019 subió de los 1000 y ese mismo año llegó a los 2000.
0 K 8
Lutin #13 Lutin
#12 Vamos a ver cómo sale de esta el desequilibrado mental que tanto os gusta a los fasci... A los libegales
0 K 5
anarion321 #14 anarion321
#13 ¿Puedes tú indicar en qué punto la prima de riesgo se volvió culpa de Milei?

A ver si va a ser que en 2019 subia por su culpa, que lo veian las pitosinas venir, y ahora bajó de los 1000, no por el gobierno actual, sino porque estan viendo de nuevo venir un cambio.
0 K 8
HeilHynkel #6 HeilHynkel
#2

Pues como si bajaba a 0. Nadie le iba a dejar pasta.
0 K 20
#7 kaos_subversivo
#2 como??? Lo mismo no querias verla, pero @Findeton segurisimo que lo comentó
1 K 23
ostiayajoder #3 ostiayajoder
Sube pq se le esta descontrolando todo...

La excusa de la corrupcion no la veo....
0 K 8

menéame