Riesgo de escisión en Vox

«Poco dura la alegría en la casa del ultra. Aunque los sondeos dan un crecimiento a Vox, siempre inferior al de sus correligionarios europeos, una nueva amenaza de ruptura interna se cierne sobre el partido. No llega la calma a la extrema derecha, que ahora ve cómo crece una corriente que podría romper la cohesión interna. Las voces cruasantistas, sin embargo, han optado por hablar, ya no se callan, y eso hace presagiar una fractura en el partido. Reprochan a la dirección falta de pluralidad piscolabística y hasta cierta miopía económica.

doppel
cómo la del gobierno?

manzitor
Vox ha vivido plácidamente viendo cómo otros le hacían el trabajo sucio y les ha ido bien, sin tener que gestionar nada, con el PP divulgando su discurso...y aún así, se divide. Flojitos.

Connect
El que ha escrito este artículo iba fumado. Menuda ida de olla! xD

Toponotomalasuerte
La derecha devorándose que hay que empezar ya con la campaña.
Va a ser divertido ver lo de vox y PP.

PerritaPiloto
Aunque me agradaría que hubiese una escisión en Vox, no creo que vaya a suceder. En ese contexto el único que ganará será el PP, que recibirá con brazos abiertos a quien quiera volver a casa.


